(Pocket-lint) - Bethesda è un titano dei videogiochi con alcuni dei franchise più popolari al mondo, come Fallout e The Elder Scrolls. Ora, però, sta lavorando a qualcosa di completamente nuovo, una nuova IP di fantascienza.

Il gioco si chiama Starfield e siete nel posto giusto per scoprire tutto quello che sappiamo sul titolo in arrivo.

Trailer e data di uscita di Starfield

Bethesda ha svelato Starfield all'E3 del 2018 con il teaser trailer di cui sopra, che ci ha dato ben poco su cui basarci: dura solo un minuto! Il nome evocativo ha scatenato le voci di corridoio, ma non c'era alcuna data di uscita.

In seguito, però, abbiamo finalmente ottenuto una data: all'E3 2021 Bethesda ha aperto la presentazione di Xbox con un trailer più lungo del gioco e ha confermato la data di uscita all'11 novembre 2022. Questa data è stata purtroppo rivista nel maggio 2022, quando Bethesda ha posticipato il gioco alla prima metà del 2023, secondo la dichiarazione riportata di seguito.

Secondo le prime indiscrezioni, il gioco potrebbe avere una versione Collector's Edition con uno smartwatch completamente funzionante in una scatola di presentazione.

Il trailer leggermente più lungo qui sopra ci ha dato un po' più di materiale su cui lavorare, ma è stato nel giugno 2022 che abbiamo avuto il nostro primo sguardo completo al gameplay, in uno showcase che potete vedere più in basso in questa pagina.

Piattaforme di Starfield

Quella che sarebbe stata una semplice stima nel corso degli anni è diventata più complicata quando si tratta delle probabili piattaforme del gioco. Dopotutto, Microsoft ha recentemente completato l'acquisto di Bethesda, e le esclusive di grande nome saranno sicuramente una delle motivazioni principali.

Ecco perché non è stata una grande sorpresa ricevere la conferma che il gioco sarà un'esclusiva delle console Xbox e del PC quando uscirà: Starfield non apparirà su PS4 o PS5.

Tornando al lato positivo di questa informazione, il gioco uscirà anche direttamente su Xbox Game Pass, quindi se siete abbonati a questo servizio potrete giocarci subito senza costi aggiuntivi.

Gameplay di Starfield

Anche dopo due trailer, probabilmente non sapevamo ancora quasi nulla di Starfield, con solo accenni dati da quella coppia di filmati. Le cose sono cambiate durante lo showcase di Xbox e Bethesda del giugno 2022, che ha presentato un gameplay di 15 minuti.

Si tratta di una demo che mostra tutta una serie di pilastri del gameplay che costituiranno Starfield, tra cui scorci di combattimento, il creatore di personaggi, il dialogo e l'esplorazione. Alla fine si vede anche un po' di combattimento nave contro nave.

Todd Howard di Bethesda ha poi rilasciato un'ampia intervista a IGN in cui approfondisce molti degli aspetti mostrati nel trailer, quindi date un'occhiata a questa intervista per avere maggiori dettagli su alcuni degli aspetti che tratteremo qui di seguito.

Il gioco sembra avere alcuni elementi familiari a un RPG di Bethesda: si può giocare in prima o terza persona, per esempio. C'è ancora una volta un albero di abilità e un sistema di perk, e si può scegliere il background del personaggio e ogni aspetto del suo aspetto.

Da qui potrete partire per una galassia di 1.000 pianeti completamente realizzati, tutti visitabili e sui quali potrete atterrare ovunque vogliate. Si tratta di una quantità pazzesca di contenuti da esplorare e può solo significare che c'è una generazione procedurale in corso.

Sarà interessante vedere come Bethesda inserirà in questo parco giochi altre missioni e aree create a mano. Sappiamo che il gioco avrà delle fazioni e una storia principale, anche se a questo punto è ancora piuttosto misteriosa, che coinvolgerà la scoperta di antichi artefatti. Howard ha dichiarato di aspettarsi che la storia principale richieda 30-40 ore di gioco e che visiteremo alcuni luoghi dettagliati, tra cui Nuova Atlantide, la più grande città di Bethesda.

La costruzione di basi ritorna da Fallout 4 e sembra molto più intuitiva, anche se potenzialmente dividerà ancora i giocatori in quelli che ci tengono e quelli che non ci tengono.

È possibile utilizzare anche un sistema completo di costruzione di navi spaziali, che consente di progettare la propria nave esattamente come si desidera, il che significa anche che è possibile dedicarsi a qualche dogfight vecchia scuola contro altre navi, una novità assoluta per Bethesda. Non sarà però possibile volare direttamente dallo spazio sulla superficie di un pianeta: Bethesda ha dichiarato che il costo ingegneristico di questa funzione non ne valeva la pena.

I materiali per l'artigianato possono essere raccolti dappertutto per permettervi di costruire la vostra nave e altri potenziamenti, mentre un sistema di ricerca si occuperà dei compiti mentre siete impegnati in altre attività.

Tutto questo avviene in un motore di gioco appena aggiornato, che in certi momenti appare spettacolare, ma sarà fondamentale vedere come Bethesda riuscirà a gestire le prestazioni del gioco: i lanci pieni di bug fanno parte del suo DNA, ma ci piacerebbe vedere Starfield lanciato con un frame rate fluido e pochi bug.

Storia di Starfield

Il teaser originale di Starfield mostrava un pianeta prima di rivelare un satellite che si apre e sfreccia attraverso una sorta di wormhole o cancello cosmico.

La parola "costellazione" compare parzialmente anche all'inizio e ritorna anche nel secondo trailer, questa volta riferita a un gruppo di persone. Todd Howard ha confermato in un'intervista al The Telegraph che questo gruppo è fondamentale per la storia, definendolo "un ultimo gruppo di esploratori spaziali".

Il gruppo è apparentemente una delle diverse fazioni con cui il giocatore interagirà nel gioco - un concetto familiare agli amanti dei precedenti giochi di ruolo di Bethesda. Lo sviluppatore ci ha fornito brevi vignette su alcuni degli insediamenti che visiterete in Starfield, tra cui New Atlantis, qui sotto, oltre a Neon e Akila.

I filmati sono molto brevi e contengono solo concept art animati, ma danno comunque qualche indizio su come potrebbe funzionare il mondo di Starfield, quindi vale la pena di guardarli insieme al video di gameplay più lungo più avanti.

Tutto questo dovrebbe farci assumere il ruolo di uno spacefarer o di un astronauta, ed è chiaro che la scoperta di antichi manufatti e siti di interesse potrebbe essere lo stimolo per entrare nella storia principale del gioco (un espediente familiare ai fan di Mass Effect).

Sappiamo anche che sarà possibile creare un personaggio personalizzato e, come confermato durante una discussione su Reddit, il gioco permetterà di scegliere i pronomi e il genere, con dialoghi registrati per supportare qualsiasi scelta si opti, un bel tocco inclusivo.

Per quanto riguarda i dialoghi, Bethesda ha rivelato nell'ottobre 2022 di aver superato la soglia delle 250.000 linee di dialogo, più del doppio del totale presente in Fallout 4, quindi potremmo trovarci di fronte a un bel po' di conversazioni.

Questo sarà accompagnato da un nuovo sistema di persuasione che è un ritorno ai vecchi giochi in cui si è un po' più informati sulle scelte che si fanno, come si può vedere nell'intervista qui sotto.

In alcuni dei trailer e dei filmati rilasciati finora, si intravede un robot alto che sembra un compagno per il giocatore, e che ora è stato confermato nel breve trailer qui sotto.

Si chiama Vasco e può accompagnare il giocatore durante l'esplorazione, offrendo più spazio e persino un po' di protezione in caso di combattimenti. Il design distintivo del robot è impressionante e saremo curiosi di vedere quali ulteriori implicazioni avrà Vasco nel gioco.

