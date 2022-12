Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A volte si ha l'impressione che un gioco sia uscito molto più recentemente di quanto non sia, e The Elder Scrolls V: Skyrim si colloca proprio in questa lista. Le innumerevoli riedizioni e i port del gioco hanno mascherato il fatto che è passato più di un decennio dalla sua uscita.

Sebbene Skyrim sia arrivato sulle console current-gen con miglioramenti visivi e sia stato tradotto in un'esperienza VR superlativa, non c'è molto che si possa fare per diminuire l'attesa dei fan per il prossimo gioco della longeva serie Elder Scrolls. E soprattutto sappiamo che lo sviluppatore Bethesda ci sta lavorando, anche se la sua uscita potrebbe essere ancora lontana.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Abbiamo raccolto tutto ciò che sappiamo su The Elder Scrolls VI proprio qui, per il vostro piacere di navigazione.

Data di uscita di The Elder Scrolls 6

Il trailer che abbiamo incorporato qui sopra è il massimo dell'ufficialità per quanto riguarda The Elder Scrolls 6 - è stato mostrato da Bethesda all'E3 del 2018 con un'enorme accoglienza. I fan, comprensibilmente, erano follemente eccitati dalla possibilità di avventurarsi in un nuovo mondo di gioco entro un paio d'anni.

Il tempo ci rende tutti stupidi e da allora non si è più parlato del gioco. Pete Hines è in pratica il responsabile della messaggistica e del marketing di Bethesda e ha lanciato questa notizia bomba quando un fan su Twitter gli ha chiesto dettagli sul gioco nel 2020:

È dopo Starfield, di cui non si sa praticamente nulla. Quindi se mi chiedete dettagli ora e non tra qualche anno, non sto gestendo correttamente le vostre aspettative" - Pete Hines (@DCDeacon) 10 maggio 2020

Ora sappiamo molto di più su Starfield, compreso il fatto che uscirà nel 2023, ma purtroppo questo significa che TES 6 è ancora in secondo piano. Il capo di Bethesda Todd Howard ha confermato in un'intervista a IGN del giugno 2022 che il prossimo gioco di Elder Scrolls è ancora in fase di pre-produzione.

Ciò significa che non ci sentiamo affatto ottimisti riguardo alla data di uscita del gioco. Realisticamente, pensiamo che la fine del 2025 sia la prima data in assoluto in cui potrebbe essere terminato, e pensiamo che una qualche data del 2026 sia una scommessa più intelligente al momento, se non più tardi.

L'ambientazione e la storia di The Elder Scrolls 6

Anche se manca ancora un po' di tempo, possiamo comunque fare alcune ipotesi sul contenuto del gioco. Innanzitutto, è quasi certo che il gioco sarà ambientato a Tamriel, il continente immaginario che ha ospitato tutti i giochi di The Elder Scrolls finora e che è composto da più regioni, che sono cambiate nel corso della sua storia.

Molti dei precedenti giochi di The Elder Scrolls adottano queste regioni nel loro stesso nome - Skyrim, Morrowind e così via - quindi si presume che TES6 seguirà questo esempio. Ma quale sarà il nome e l'ambientazione? Ci sono diverse opzioni - Valenwood, Elsweyr, Akavir e altre ancora - ma la nostra previsione è che si procederà in tre modi.

La prima opzione importante è Black Marsh, l'area più a sud-est di Tamriel, che offre al gioco l'opportunità di esplorare un paesaggio diverso dalle terre brinate di Skyrim. Qui vivono i lucertoloidi argoniani, che costituiscono una delle razze di Tamriel. Anche il nome suona bene, il che aiuta sempre a vendere franchise di gioco multimilionari.

Un'altra opzione, tuttavia, è data dal trailer che Bethesda ha pubblicato qui sopra. Sembra un clima piuttosto arido, il che potrebbe renderlo la casa dei Khajit, umanoidi felini che sono diventati i preferiti dei fan. Il gioco sarebbe quindi ambientato a Elsweyr.

Infine, la teoria secondo la quale il gioco sarebbe ambientato ad Hammerfell è recente e alimentata da un nuovo e criptico tweet dell'account Twitter ufficiale della serie:

Trascrivi il passato e mappa il futuro.

A un felice anno nuovo! pic.twitter.com/bL44CzLDIE- The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 31 dicembre 2020

Tra le candele stranamente posizionate e la presenza di Hammerfell a sud di Skyrim, la gente si sta convincendo che questa immagine suggerisca l'ambientazione del prossimo gioco principale. Per il momento, però, si tratta solo di speculazioni e probabilmente non ci saranno informazioni ufficiali per un po' di tempo, mentre Elder Scrolls Online continua a esplorare Tamriel, il che significa che i teaser potrebbero riguardare nuove espansioni per l'MMO e non un nuovo gioco.

Naturalmente, al di fuori dell'ambientazione, c'è ancora una grande varietà di storie che il gioco potrebbe raccontare. Avremo un'altra storia di un dio decaduto in cerca di rinascita, o di un destino di cui si parla da tempo che ritorna in terre pacifiche? È difficile dirlo, a questo punto.

Le piattaforme di The Elder Scrolls 6?

Possiamo essere molto più sicuri di quali saranno le piattaforme su cui il gioco arriverà: ora possiamo essere abbastanza sicuri che si tratterà di un titolo esclusivamente next-gen. Anche se la PS4 e la Xbox One potrebbero ancora ricevere nuovi giochi tra un paio d'anni, dubitiamo che saranno in grado di gestire ciò che Bethesda ha preparato dal punto di vista grafico.

Tuttavia, l'elefante nella stanza è che Bethesda è ora di proprietà di Microsoft, quindi l'arrivo di TES6 su PS5 non è più in discussione. In una recente tavola rotonda Phil Spencer ha dichiarato che i giochi Bethesda saranno esclusivi per le piattaforme che possono ospitare Game Pass.

Ciò significa che al momento possiamo vedere il gioco solo su alcune piattaforme: Xbox Serie X, Serie S e PC. Inoltre, l'annuncio che il prossimo gioco di Bethesda, Starfield, non arriverà su PlayStation, rende quasi certo che lo stesso avverrà per The Elder Scrolls.

Sebbene anche la Nintendo Switch abbia ricevuto il necessario porting di Skyrim, in alcuni punti sembra un po' troppo debole, quindi pensiamo che sia lecito supporre che, a meno di grandi cambiamenti hardware da parte di Nintendo, la sua super piccola console non sarà in grado di gestire il nuovo gioco di Elder Scrolls.

Giocabilità di Elder Scrolls 6

Per quanto riguarda il gameplay, ci sono anche alcune ipotesi sicure che possiamo fare su ciò che ci si può aspettare da TES6, indipendentemente dall'ambientazione. Si tratterà quasi certamente di un gioco di ruolo tradizionale che vi permetterà di scegliere il vostro avventuriero e il vostro percorso nel mondo di gioco. Potrete giocare in prima e in terza persona e potrete creare un incantatore, un guerriero, un ladro dalla lingua sottile o un assassino furtivo, o qualsiasi altra combinazione di caratteristiche.

Ci sarà una missione principale che riguarda eventi sismici e continentali, ma anche innumerevoli commissioni e indagini più piccole e meno impegnative da intraprendere, per un mondo di gioco che ha una quantità infinita di contenuti da scoprire per i nuovi giocatori. Questo copre tutto?

Perché la tecnologia DLSS di Nvidia è perfetta per prestazioni ed efficienza maggiori Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo sistema rivoluzionario è stato una spinta enorme per i giocatori.

Tuttavia, ci sono ovviamente delle incognite su ciò che Bethesda potrebbe cambiare nei suoi sistemi, che si tratti di un sistema di magia più approfondito, di una furtività più coinvolgente o persino di un sistema di combattimento rinnovato con una maggiore reattività.

Inoltre, alla fine del 2020 abbiamo sentito che Bethesda stava revisionando l'intero motore di gioco per adattarlo al gioco, quindi potremmo ritrovarci con qualcosa di molto meno familiare di quanto si possa pensare.

Visti i risultati contrastanti di Bethesda anche nel mondo dei giochi online, con Elder Scrolls Online che ha ottenuto buoni risultati e Fallout 76... meno, c'è anche un punto interrogativo sulla possibilità che lo sviluppatore cerchi di aggiungere elementi online. Riteniamo che ciò sia leggermente improbabile, almeno per quanto riguarda il multiplayer completo, data l'eredità dei giochi principali, ma tutto è possibile in questa fase.

Scritto da Max Freeman-Mills.