Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Asus ha annunciato il "primo" display da gioco G-Sync a 500 Hz al mondo.

Il monitor da gioco Asus ROG Swift 500Hz è stato progettato principalmente per gli eSport ed è stato presentato lunedì durante il keynote del Computex di Nvidia.

Progettato da zero per il gioco competitivo su PC, il display utilizza un pannello proprietario E-TN (eSports TN) e dispone di una modalità eSports Nvidia G-Sync con vibrazione regolabile.

È inoltre ottimizzato per Reflex, con il supporto di Nvidia Reflex Analyzer che fornisce statistiche in tempo reale sulla latenza end-to-end se abbinato a un mouse e a una scheda grafica GeForce ottimizzati per Reflex.

Naturalmente, il punto forte è la sbalorditiva frequenza di aggiornamento di 500 Hz che, se abbinata a un PC capace di giocare, può dare ai giocatori un vantaggio competitivo.

Per saperne di più sui vantaggi di un frame rate più elevato e di una latenza più bassa, è possibile consultare la nostra recente intervista con un concorrente di eSports e product manager di Nvidia GeForce per l'edizione speciale della PC Gaming Week del Pocket-lint Podcast.

Durante il keynote di Nvidia sono stati annunciati anche quattro nuovi titoli di gioco che supporteranno Reflex.

Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis e Warstride Challenges si uniranno a giochi del calibro di CS:GO, Valorant, Overwatch e Rainbow Six Siege per consentire la visualizzazione delle statistiche in tempo reale su un monitor supportato.

Per saperne di più sulla tecnologia Nvidia Reflex, cliccate qui.

Scritto da Rik Henderson.