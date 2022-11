Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Apple Aracde è cresciuto in modo massiccio dal suo lancio nel 2019, con l'aggiunta di alcuni giochi importanti di grandi sviluppatori agli oltre 200 titoli disponibili per gli abbonati.

Ne vengono aggiunti regolarmente altri, che possono essere scaricati e giocati gratuitamente su iPhone, iPad, Apple TV e Mac per chi ha un abbonamento Apple Arcade o Apple One.

È inoltre possibile iscriversi gratuitamente per un periodo di prova di un mese, mentre l'abbonamento completo costerà successivamente 4,99 € al mese.

Se lo fate, ecco i giochi che vi aspettano questo mese.

Giochi Apple Arcade aggiunti a novembre 2022

A novembre verranno aggiunti due giochi importanti ad Apple Arcade.

Football Manager 2023 Touch

Disponibile: Ora

Sports Interactive ha finalmente riportato FM Touch sui dispositivi Apple, ma questa volta come esclusiva Apple Arcade.

Il gioco può quindi essere giocato su tutti i dispositivi, tra cui iPhone, iPad, Mac e Apple TV, con il trasferimento istantaneo dei progressi. In questo modo, è possibile giocare su Apple TV e poi recuperare i salvataggi sull'iPhone per continuare quando si è in treno.

SpongeBob SolitairePants

Disponibile: 25 novembre 2022

Questo gioco è un po' diverso dalla maggior parte dei giochi di SpongeBob SquarePants: è un'interessante rivisitazione del solitario e presenta diverse modalità di gioco puzzle, tra cui una modalità Quest con diverse sfide. C'è anche una modalità Battaglia per più giocatori con cui cimentarsi.

Scritto da Rik Henderson.