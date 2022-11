Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Football Manager 2023 è disponibile da oggi per diversi dispositivi, con l'edizione Touch che finalmente torna ad essere curata da Apple Arcade.

Ciò significa che FM 2023 Touch è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Arcade su diversi prodotti Apple: iPhone, iPad, Mac e Apple TV. E, di conseguenza, deve funzionare altrettanto bene utilizzando diversi metodi di controllo. Si tratta di un aspetto che non è sempre stato particolarmente intuitivo.

Prendiamo ad esempio il debutto originale del gioco su console. Anche il direttore dello studio Sports Interactive, Miles Jacobson, ritiene che in passato l'uso del controller sia stato tutt'altro che ideale: "Ad essere sinceri, era una merda", ci ha spiegato durante una conferenza stampa sul set di Ted Lasso vicino a Londra (nella sala stampa dell'AFC Richmond che vedete sullo schermo).

"Il primo gioco per console che abbiamo lanciato era impossibile da controllare. Il mio consiglio a tutti era di giocare con la tastiera".

Ciò è dovuto principalmente al fatto che il gioco per console è stato sviluppato in precedenza dai team di SI Games che si occupano di PC e cellulari, piuttosto che da un'unità dedicata. Ma questo problema è stato risolto, con un nuovo team per console che si occuperà della versione Apple Arcade, oltre che dell'edizione Xbox e della prossima PS5.

Stu Boyd, ex produttore di giochi della BBC e di Codemasters, è stato assunto per la sua esperienza più incentrata sulle console: "La creazione di un team su misura per le console all'interno dello studio è stata di grande aiuto", ha proseguito Jacobson.

"Il fatto che si possa usare il touchscreen o un controller è una cosa molto importante per noi. Abbiamo quindi assunto qualcuno che sapesse cosa fare dal punto di vista del controller e quest'anno è molto più facile da usare".

Apple Arcade è disponibile gratuitamente per i nuovi abbonati con un mese di prova. Di solito costa 4,99 euro al mese per l'accesso a oltre 200 giochi, tra cui Football Manager 2023 Touch.

È anche disponibile come parte di un abbonamento Apple One, che parte da 16,95 euro al mese e include anche Apple Music, Apple TV+ e altri vantaggi.

