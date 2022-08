Bomberman arriva su iOS attraverso Apple Arcade

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Uno dei più grandi giochi di tutti i tempi è in arrivo su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Bomberman arriverà su Apple Arcade il 5 agosto in un gioco completamente nuovo di Konami.

Amazing Bomberman offre un'azione frenetica in solitaria o in multiplayer, con il classico gioco di battaglie a labirinto che si arricchisce di una colonna sonora unica che cambia il campo di gioco. Le fasi cambiano a tempo con il ritmo per dare al gioco un tocco moderno.

Per il giocatore singolo è prevista una modalità di pratica, mentre sono disponibili anche battaglie online e con gli amici.

In arrivo su Apple Arcade nel mese di agosto anche il sequel di uno degli endless runner mobili di maggior successo.

Jetpack Joyride 2 vede ancora una volta Barry sfrecciare nel quartier generale segreto degli scienziati per sventare i loro piani. Sarà disponibile dal 19 agosto.

Apple Arcade riceverà le versioni plus di altri due giochi classici questo mese: My Talking Tom+ arriverà il 12 agosto e Love You to Bits+ il 26 agosto.

Entrambi includeranno gli acquisti in-app precedentemente rilasciati per i due titoli senza costi aggiuntivi.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Apple Arcade è il servizio di abbonamento ai giochi per iOS, iPadOS, MacOS e tvOS. Costa 4,99 sterline / 4,99 dollari al mese per accedere a più di 200 giochi su tutti i dispositivi Apple, con un periodo di prova gratuito di un mese.

In alternativa, è incluso nell'abbonamento Apple One, che parte da 14,95 € al mese e comprende Apple TV+, Apple Music e 500 GB di spazio di archiviazione iCloud+.

Scritto da Rik Henderson.