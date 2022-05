Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Un nuovo gioco di corse di kart è in arrivo su Apple Arcade il 20 maggio che combina il gameplay di personaggi come Mario Kart e Sonic Racing con l'umorismo dei cartoni animati per adulti, come Family Guy e American Dad.

Warped Kart Racers dà la possibilità di correre come 20 personaggi degli spettacoli, così come King of the Hill e Solar Opposites. Così si potrebbe prendere Peter Griffin o Hank Hill per un giro in single-player o otto giocatori face-off.

Ci saranno 16 diverse piste da percorrere, tratte da episodi iconici di ciascuno degli show.

Come gioco Apple Arcade, sarà disponibile per gli abbonati su Mac, iPhone, iPad e Apple TV, con la progressione memorizzata nel cloud in modo da poter riprendere e continuare la partita su ciascuno dei formati.

Presto arriverà su Apple Arcade anche Badland Party, il nuovissimo gioco ambientato nell'universo di Badland.

Ha uno stile grafico simile ai suoi predecessori, ma offre anche un'azione multiplayer da due a quattro giocatori mentre si progredisce attraverso i suoi livelli. È disponibile anche una modalità single-player, con un compagno AI e la possibilità di scambiare i personaggi.

Infine, Goat Simulator+ e Pro Darts 2022+ saranno aggiunti al servizio a maggio.

I migliori giochi per Nintendo Switch del 2022: i migliori titoli Switch che ogni giocatore deve possedere Di Max Freeman-Mills · 5 Maggio 2022

Scritto da Rik Henderson.