Monument Valley 3 e un altro gioco in sviluppo presso Ustwo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo sviluppatore di Monument Valley Ustwo ha confermato a Pocket-lint che un terzo capitolo della serie è in sviluppo. Si sta lavorando anche a un nuovo gioco separato.

Monument Valley e il suo seguito - attualmente su Apple Arcade - si sono rivelati grandi successi, con il loro gameplay calmo e basato su enigmi e l'astuto level design. Monument Valley 3 è molto atteso, quindi.

"Attualmente stiamo preparando il personale per la prossima puntata della serie Monument Valley", ci è stato detto dal produttore senior di Ustwo, John Lau, per un futuro episodio del Pocket-lint Podcast .

"Siamo nella [fase concettuale] con quello. [Stiamo] cercando di camminare su quel confine tra fare qualcosa di nuovo e preservare ciò che è andato prima di noi.

"C'è anche un altro gioco di Ustwo, credo di poterlo dire, in lavorazione. Ma i dettagli precisi di questo non sono qualcosa in cui posso entrare, sfortunatamente".

Lau si è unito allo studio dopo l'uscita di Monument Valley 2, ma faceva parte del team che ha lavorato all'espansione The Lost Forest aggiunta alla fine del 2021.

"Ovviamente è una cosa piuttosto spaventosa e preoccupante seguire quelle orme. Ma, come per tutto ciò che è molto amato e molto apprezzato, penso che ci sia assolutamente un confine da percorrere tra il rendere giustizia a ciò che è venuto prima e anche provare fare qualcosa di nuovo con quello".

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Non è stato ancora rivelato molto di più sui piani per MV2 o il secondo nuovo titolo, ma potrai ascoltare l'intera intervista in un prossimo Podcast Pocket-lint, con nuovi episodi pubblicati ogni venerdì .

Scritto da Rik Henderson.