(Pocket-lint) - Si dice che Apple stia esplorando l'idea di una console di gioco, con una macchina dedicata e un dispositivo Apple TV potenziato come possibili opzioni.

Le indiscrezioni provengono dal forum sudcoreano Clien , con un utente che afferma di essere a conoscenza del desiderio di Apple di esplorare il gaming.

"E' [la fuga di notizie] da Taiwan", si legge nel commento.

"Si dice che stiano conducendo uno studio di fattibilità mobilitando anche consulenze esterne. Attualmente stiamo discutendo vari metodi, come come inserire una console ufficiale o come trasformare Apple TV in una console".

L'utente ha anche indicato che Apple sta chiedendo consiglio ad alcune società di giochi, come Capcom e Ubisoft.

A prima vista, è tutto un po' per alzare le sopracciglia, ovviamente.

Nonostante la fonte sia piuttosto tenue, questo è anche lo stesso luogo in cui sono emersi i primi dettagli sull'iPad Mini, così come l'integrazione RDNA 2 di Samsung dei suoi chip mobili, che è stata confermata all'inizio di quest'anno.

È ancora pura congettura in questa fase, ma non è nemmeno completamente irrealizzabile. Apple potrebbe benissimo fare la sua due diligence e valutare la possibilità di trasformare Apple TV in un dispositivo di gioco a tutti gli effetti, si spera con uno sforzo più avanzato rispetto a quelli che abbiamo visto in passato.

In tal caso, potrebbe finire per interpretare il ruolo di Google Stadia e Amazon Luna e provare a competere con Xbox e Sony, ma solo il tempo dirà se l'azienda è davvero seria nell'entrare nel mercato delle console.

Fino ad allora, almeno puoi trasformare il tuo iPhone in una console portatile con Backbone One .

