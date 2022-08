Amazon Luna è ora sui televisori Samsung

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Luna, il servizio di streaming di Amazon, è diventato l'ultima aggiunta al relativamente nuovo Gaming Hub di Samsung sui suoi TV 2022, consentendo ai giocatori di giocare in streaming senza alcun hardware aggiuntivo, se non un controller.

Il servizio è stato lanciato con il supporto per lo streaming di Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, ma chiaramente si espanderà per accogliere altri servizi di streaming se rilevanti, tra cui Luna.

Samsung sottolinea che con la libreria offerta da Luna è possibile accedere a oltre 1.000 giochi attraverso un televisore Samsung 2022 senza dover acquistare alcun tipo di console, il che è impressionante visto il recente lancio.

Ovviamente, per avere accesso all'intera libreria contemporaneamente, occorrerebbero alcune costose iscrizioni mensili, ma il punto è comunque valido.

Luna è stata una parte più silenziosa del mercato dello streaming da quando Amazon l'ha lanciata alla fine del 2020, ma funziona senza problemi come gli sforzi di streaming di Xbox, il che va a merito di Amazon.

Come per gli altri servizi, è necessaria una connessione stabile di almeno 10 Mbps per accedere allo streaming in modo affidabile, anche se un minimo realistico per avere una buona esperienza è 20 Mbps.

Per ora l'accesso a Gaming Hub è stato concesso solo ai televisori Samsung 2022, ma quando abbiamo parlato con Samsung ci ha confermato che sta lavorando per portare le funzioni anche ai televisori più vecchi.

Scritto da Max Freeman-Mills.