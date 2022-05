Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il servizio Prime Gaming di Amazon ha stretto una partnership con Niantic, sviluppatore di Pokémon Go, per offrire gratuitamente dei contenuti di gioco.

Prime Gaming offre una selezione di giochi per PC gratuiti ogni mese e rilascia regolarmente contenuti di gioco per una serie di titoli diversi. È disponibile come parte dell'iscrizione ad Amazon Prime senza costi aggiuntivi, e ora anche i giocatori di Pokémon Go possono partecipare all'azione.

Le offerte saranno disponibili nei "prossimi mesi" con pacchetti di oggetti bonus gratuiti per gli Allenatori ogni due settimane. Tra questi ci saranno Poké Ball, Max Revive e molto altro ancora.

Il primo pacchetto è già disponibile, con 30 Poké Ball, cinque Max Revive e uno Star Piece pronti per essere richiesti. È stato programmato per coincidere con il Pokémon GO May Community Day che si terrà sabato prossimo, 21 maggio 2022, dalle 11 alle 14 ora locale.

I bundle possono essere riscattati dal sito Prime Gaming qui. Si riceverà un codice che potrà essere riscattato online, per gli utenti iOS e Android, o nel gioco stesso, se si gioca su Android.

Gli altri contenuti di gioco in offerta includono pacchetti FIFA Ultimate Team per FIFA 22, pacchetti Madden NFL 22, pacchetti Fall Guys e molto altro ancora.

Scritto da Rik Henderson.