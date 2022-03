Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo mesi di test, il servizio di streaming di giochi basato su cloud di Amazon, Luna , è stato lanciato ufficialmente negli Stati Uniti con alcuni nuovi interessanti vantaggi.

Annunciato per la prima volta alla fine del 2020, Luna è stato disponibile solo per un numero limitato di persone attraverso un programma di "accesso anticipato" solo su invito. Ora è disponibile per chiunque negli Stati Uniti e viene fornito con una serie di nuove funzionalità, inclusi tre "canali" aggiuntivi e giochi gratuiti per i membri di Amazon Prime.

I canali di Luna sono davvero pacchetti di giochi a cui puoi iscriverti ogni mese. Attualmente, Amazon offre il canale Luna Plus principale a $ 5,99 al mese, il canale Ubisoft Plus a $ 17,99 al mese e il canale Family a $ 2,99. Ma l'ultimo nuovo canale che Amazon sta introducendo si chiama Prime Gaming Channel. Come Microsoft Xbox Game Pass, fornisce ai membri Prime alcuni giochi gratuiti con cui giocare. A marzo, ad esempio, i membri Prime avranno accesso a Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOG! e Flashback.

Gli altri due nuovi canali costano $ 4,99 al mese e si chiamano Retro Channel e Jackbox Games Channel. Retro Channel include giochi classici come Street Fighter II e Metal Slug 3, mentre Jackbox Games Channel ha tutti gli otto titoli Jackbox Party Pack e una nuova funzione Luna Couch che consente ad altri amici di unirsi a te anche se non si abbonano a Luna.

Oltre a questi canali, Amazon sta aggiungendo il supporto nativo per Twitch, quindi puoi premere un pulsante per riprodurre in streaming il tuo gioco con una sovrapposizione di feed della fotocamera. C'è anche un codice QR per coloro che giocano su Fire TV, in modo che possano collegare il proprio telefono da utilizzare come webcam. Amazon offre la possibilità di utilizzare un telefono iPhone o Android come controller anche quando giochi su Fire TV.

Per ulteriori informazioni su Luna e su come funziona il servizio, consulta la guida di Pocket-lint:

Scritto da Maggie Tillman.