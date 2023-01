Si dice che COD Warzone 2 otterrà una mappa Resurgence nella Stagione 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se state giocando a Call of Duty Warzone 2 e desiderate una mappa Resurgence, potreste essere fortunati prima o poi.

L'arrivo di una nuova mappa Resurgence è stato discusso per un po' di tempo e ora è stato suggerito che Activision la farà debuttare con la Stagione 2 di Warzone.

Questo dopo che il leaker Ralph Valve ha condiviso le key art della Stagione 2 di Modern Warfare 2 e Warzone 2 che includevano la mappa World at War's Castle - una mappa che alcuni ora ipotizzano possa essere la tanto attesa mappa Resurgence per Warzone 2. Activision ha successivamente fatto rimuovere l'immagine tramite rimozione DMCA, anche se ovviamente non ha confermato ufficialmente la legittimità dell'immagine.

In rete sono già apparse immagini leaked che mostrano un presunto punto di interesse del castello, e i fan hanno fatto due più due. Resta da capire se si tratta di quattro o di qualcosa di diverso, ma Insider Gaming riporta ora che due fonti affermano "che la mappa della rinascita farà parte della Stagione 2".

Per quanto riguarda l'inizio della Stagione 2 di Warzone 2, è previsto per mercoledì 1 febbraio. In quell'occasione si concluderà il Battle Pass della Stagione 1, quindi non è necessario essere un insider di Activision per capirlo. In termini di tempistiche, i nuovi contenuti stagionali arriveranno probabilmente intorno alle 10AM PT / 1PM ET / 6PM GMT, secondo quanto riportato.

Scritto da Oliver Haslam.