Le munizioni perforanti per le armature di Warzone 2 adesso non

(Pocket-lint) - Activision ha aggiornato il suo gioco Warzone 2 con una delle mosse più strane che si possano vedere: il nerfing delle munizioni che perforano l'armatura in modo che non lo facciano.

Sì, avete letto bene. Activision ha modificato le munizioni perforanti, eliminando l'effetto che le rendeva in grado di perforare le armature.

La mossa è stata effettivamente menzionata nelle note di rilascio di Warzone 2, con Activision che ha dichiarato di aver "rimosso il moltiplicatore dei danni contro gli avversari corazzati". Considerando che questo sembra essere il motivo principale per utilizzare le munizioni, è giusto dire che la comunità di Call of Duty è un po' confusa da questo cambiamento. Come è giusto che sia.

Ciò non significa però che questi proiettili non abbiano più alcuna utilità. Le munizioni perforanti possono ancora arrecare più danni ai veicoli e alle killstreak rispetto ad altri tipi, quindi bisogna tenerne conto. Ma questo non toglie che la modifica sia strana, nonostante possa avere un senso nel grande schema delle cose.

Alcuni potrebbero obiettare che il problema non è la modifica del funzionamento delle munizioni, ma piuttosto il fatto che il nome non ha più molto senso, dato che le munizioni hanno effettivamente un effetto. Soprattutto se si considera che Warzone 2 è stato lanciato con munizioni perforanti in grado di perforare le armature.

Siete già confusi? Bene, siamo felici di avervi aiutato. Almeno l'aggiornamento ha fatto altre cose, come la correzione delle notifiche audio per quando il carceriere entra nel Gulag.

Scritto da Oliver Haslam.