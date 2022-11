Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chi è in attesa di mettere le mani sul gioco Call of Duty Warzone Mobile dovrà aspettare a lungo, come conferma la pagina di pre-ordine dell'App Store.

Sebbene Activision non abbia fornito alcuna data di uscita ufficiale, la cosa più vicina a noi è la data indicata nell'App Store per iPhone e iPad. Le pre-registrazioni per il gioco sono aperte e Apple ha indicato il 15 maggio 2023 come data di uscita prevista.

Non presto, quindi.

Sembra che CoD Warzone Mobile sia in arrivo il 15 maggio 2023.



Un'attesa non indifferente. pic.twitter.com/3eHr6tg3A3- Oliver Haslam (@OliverJHaslam) 17 novembre 2022

Apple sta spingendo molto la pre-registrazione, con il gioco in cima alla home page dell'App Store al momento in cui scriviamo. La descrizione dell'App Store racconta sicuramente la storia di un gioco che tutti vorranno giocare, con Activision che sottolinea che la progressione condivisa vedrà i giocatori "guadagnare XP e utilizzare molti degli stessi loadout in Call of Duty: Modern Warfare II".

Activision promette anche "un'autentica giocabilità di Call of Duty su cellulare con una grafica di prima classe e controlli intuitivi", con il suono del gioco, la maneggevolezza e altro ancora costruiti appositamente per il gioco su cellulare.

Altri punti interessanti da sottolineare sono il fatto che i giocatori dovranno avere un iPhone o un iPad con un A12 Bionic o più recente e con iOS 15 o successivo. Saranno inoltre necessari circa 500 MB di memoria.

Chi vuole pre-registrarsi per il download può farlo gratuitamente dalla pagina di Warzone Mobile App Store. Vale la pena notare che la data prevista sull'App Store potrebbe cambiare, quindi speriamo che si sposti un po' in avanti.

Scritto da Oliver Haslam.