Abbiamo giocato a Call of Duty: Warzone Mobile e potrebbe cambiare COD per sempre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone ha cambiato le carte in tavola quando è uscito all'inizio del 2020, portando le sparatorie free-to-play di COD alle masse per la prima volta su console e PC e ampliando in modo massiccio l'appeal della serie.

Ora, con Warzone 2.0 appena uscito e con un'iterazione dell'originale in molti modi, è il turno di Warzone Mobile di spostarsi sotto i riflettori di COD, sempre in movimento. Di recente abbiamo giocato al gioco per un paio d'ore e abbiamo avuto il tempo di parlare con il vicepresidente del settore mobile di Activision, Chris Plummer, di come si inserirà nel mondo di Call of Duty.

Tutto nuovo, un po' vecchio

Warzone Mobile ha fatto una scelta geniale lanciando subito un'unica mappa Battle Royale: Verdansk, la mappa originale di Warzone e una delle più amate dai suoi fan - secondo alcuni giocatori è la migliore mappa Battle Royale di sempre.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Si tratta di una versione di Verdansk precedente ad alcuni cambiamenti di mappa, che ai nostri occhi appare come l'iterazione intorno alla Stagione 3 o 4 del primo ciclo di vita di Modern Warfare, ed è così, così bella da tornare. Ha abbastanza punti di interesse per essere vario, ma anche una bella varietà di terreni, da aree urbane strette a campi aperti che sono rischiosi da attraversare.

Warzone Mobile sarà lanciato con squadre di diverse dimensioni, da quelle solitarie a quelle quadruple, e il team che ci sta lavorando ha testato una serie di modalità diverse che potrebbero essere introdotte in futuro. Per ora si tratta principalmente di Battle Royale e solo di Verdansk, ma Plummer non ha escluso che Rebirth Island o Fortune's Keep appaiano per i giocatori di mappe più piccole.

È stato anche evasivo riguardo ad Al Mazrah di Warzone 2.0, quindi scommettiamo che prima o poi anche questa mappa arriverà su Warzone Mobile.

Ciò significa che il gioco potrebbe diventare un punto di riferimento unico per l'azione di COD, soprattutto alla luce della notizia a sorpresa che include il multiplayer 6v6 al lancio su un paio di mappe, e che anche questo si espanderà nel tempo.

Tutto questo grazie a una parità di funzioni tra cellulare e console più stretta che mai: Warzone Mobile si basa sulle più recenti tecnologie di COD, ridimensionate per i cellulari. Ciò significa che le nuove caratteristiche, come le animazioni di ricarica e i movimenti migliorati di MW2, sono presenti e corrette.

Significa anche che il sistema completo dell'armaiolo dovrebbe arrivare in Warzone Mobile, anche se forse dopo il lancio. Secondo Plummer, questo sistema includerà la messa a punto delle armi, rendendo l'esperienza completa.

Tutto ciò rende la situazione un po' imbarazzante per quanto riguarda il preesistente (e molto popolare) COD Mobile, che Plummer è stato categorico nel dire che non soffrirà per l'arrivo di Warzone Mobile. Tuttavia, se si pensa a quanto lavoro di prospettiva è stato fatto per questo nuovo gioco, non è difficile immaginare quale sarà la priorità.

Almeno per un po', però, i due giochi andranno avanti in parallelo. Warzone Mobile avrà però l'enorme vantaggio di un battle pass e di un sistema di progressione condivisi per MW2 e Warzone 2.0, oltre ad armi e cosmetici condivisi, per cui è lecito affermare che si tratta del futuro di COD su cellulare.

Tempo di gioco

Ma come si gioca? La versione più breve è che si tratta di una versione straordinariamente impressionante dell'esperienza Warzone, testata da uno scrittore che ha giocato più di 650 ore del gioco principale.

I controlli tattili sono sempre una variabile fondamentale per un FPS mobile, e Warzone Mobile ha una sensazione di solidità simile a quella di COD Mobile, oltre a una vasta gamma di opzioni da regolare.

Dallo sparo automatico all'assistenza al movimento, fino agli elementi automatizzati, è possibile costruire uno schema di controllo personalizzato che dovrebbe essere perfetto per voi, e questo prima di considerare il fatto che il supporto per i controller sarà integrato.

È probabile che i giocatori che utilizzano il controller e quelli che utilizzano il touch vengano abbinati in flussi separati, ma questo potrebbe cambiare a seconda del feedback dei giocatori, secondo Plummer.

Anche l'aspetto del gioco è impressionante, con un'illuminazione che sembra realistica senza spingere il telefono in overdrive, anche se si surriscalda un po' durante le lunghe sessioni (a seconda del telefono, ovviamente). Per forza di cose, il dettaglio ambientale non è il massimo, ma siamo rimasti colpiti dalla qualità dei modelli delle armi e degli operatori, che sono fondamentali.

La miscela di scala e dettaglio è difficile da ottenere, ma in questo caso funziona molto bene. Questo aspetto è ulteriormente migliorato quando si passa alla modalità 6v6, che è quanto di più simile all'esperienza su console abbiamo mai provato, anche per quanto riguarda l'interfaccia utente e il design.

Una volta trovato lo schema di controllo che ci piaceva, ci siamo divertiti a saccheggiare e sparare, a passare da un'arma all'altra e a muoverci nella mappa. Dato che eravamo in un playtest limitato, c'era un discreto numero di bot da abbattere, ma questo è stato piacevole per un viaggio di potere, e i combattimenti contro gli umani veri e propri si sono rivelati impegnativi e veloci.

Anche la quantità di armi con cui ci si può cimentare è impressionante come nel gioco principale, e anche se non abbiamo potuto accedere all'esperienza completa dell'armaiolo, possiamo immaginare che sarà altrettanto dettagliata. Ci è stato persino detto che potremo condividere i loadout con Modern Warfare 2. Questo renderebbe Warzone Mobile un download degno di nota, anche solo per modificare al volo la build di un'arma, secondo noi.

Il futuro adesso

È strano cercare di capire quanto sarà grande Warzone Mobile - dopo tutto, COD Mobile è già enorme, quindi la sua interazione con la base di giocatori esistente è un po' difficile da prevedere.

A parte questa dinamica, però, sembra che questo possa essere un momento importante per Call of Duty. Finalmente avrà la coesione su tutte le piattaforme che gli mancava.

Come Fortnite, i suoi giocatori più appassionati potranno passare da lunghe sessioni su console o PC a sessioni più brevi su cellulare o tablet, con sfide giornaliere su ciascuna di esse che li velocizzeranno in un passaggio di battaglia unificato.

Da quanto abbiamo provato, la sensazione di gioco dovrebbe essere in linea con ciò che la gente vuole e si aspetta da un Call of Duty aggiornato su cellulare, e questo è tutto ciò che si può chiedere.

Naturalmente ci sono ancora molti fattori che diventeranno più chiari solo quando il gioco verrà rilasciato, dalle dimensioni dei file alle prestazioni sui telefoni di fascia bassa e altro ancora.

La piattaforma che Warzone Mobile sembra offrire, però, è una piattaforma che sarà chiaramente una risorsa per il franchise nei prossimi anni. Ora deve solo arrivare nelle mani del pubblico.

Perché il Corsair One i300 potrebbe essere il perfetto PC da gioco compatto Di Pocket-lint International Promotion · 10 Maggio 2022 Questo PC dimostra che non c'è bisogno di un impianto enorme per ottenere grandi prestazioni mentre si gioca, e noi siamo qui per questo.

Scritto da Max Freeman-Mills.