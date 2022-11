Modern Warfare 2 potrebbe avere delle kill cam personalizzate con alcune opzioni pazzesche

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Call of Duty Modern Warfare 2 potrebbe essere dotato di kill cam personalizzate con opzioni davvero folli, se una nuova fuga di notizie si rivelerà esatta.

La fuga di notizie proviene da RalphsValve, un leaker di Call of Duty che negli ultimi tempi si è rivelato molto preciso con alcuni dei piani di Activision. Secondo loro, Modern Warfare 2 avrà delle kill cam personalizzabili che permetteranno alle persone di scegliere tra il gioco o l'uccisione finale e di modificare il video con una serie di opzioni diverse.

La fuga di notizie afferma che le persone potranno aggiungere grafica, messaggi, audio, GIF animate e altro ancora.

Ecco il brevetto, concesso in licenza per Call of Duty. pic.twitter.com/lp3CziFL2a- Ralph (@RalphsValve) 13 novembre 2022

Il leaker ha anche condiviso un'immagine che sembra mostrare un brevetto per l'interfaccia che ospiterà tutte queste nuove opzioni.

Tuttavia, questo potrebbe sollevare una questione interessante. Non è chiaro se Ralph si stia basando solo sul brevetto o se ci siano informazioni aggiuntive che solo loro conoscono. Se si tratta della prima ipotesi, è importante ricordare che le aziende brevettano tutto ciò che inventano, anche se non verrà mai commercializzato. Activision non è la sola: ogni anno aziende tecnologiche come Apple e Google richiedono un numero enorme di brevetti.

Pochi di questi si trasformano in dispositivi che vengono commercializzati. E potrebbe essere lo stesso anche in questo caso.

