Che cos'è la DMZ? La nuova modalità di Call of Duty Warzone 2.0: ecco come funziona

(Pocket-lint) - Quando Call of Duty Warzone 2.0 arriverà il 16 novembre 2022, non porterà con sé solo una nuova mappa e una nuova esperienza di battaglia royale, ma anche una modalità completamente nuova chiamata DMZ.

Si tratta della rivisitazione di COD di un genere che sta crescendo di popolarità da qualche anno a questa parte: lo sparatutto a estrazione. Ecco tutti i dettagli di cui avete bisogno in questo momento.

Cos'è la modalità DMZ?

In sostanza, la modalità DMZ vi incaricherà di calarvi con la vostra squadra in una sezione della mappa Al Mazrah di Warzone 2.0 con una serie di obiettivi.

Mentre in Battle Royale il vostro compito è quello di sopravvivere fino a quando non c'è più nessuno in piedi, qui si tratta più che altro di completare alcuni compiti e poi fuggire vivi. La mappa sarà popolata da guardie IA e giocatori nemici con i loro obiettivi, per rendere il tutto più difficile.

Potrebbero essere il saccheggio di oggetti specifici, l'uccisione di alcuni nemici PNG contrassegnati o l'eliminazione di operatori rivali di determinate fazioni, quindi ci si aspetta una grande varietà di missioni.

Una volta terminati i vostri incarichi, dovrete dirigervi verso specifici punti di esfiltrazione (che potrebbero essere sorvegliati da altri giocatori astuti) per uscire dalla mappa con il vostro bottino.

Se si muore lungo il percorso, si incorre in gravi penalità, perdendo il bottino che si aveva con sé e, potenzialmente, rinunciando all'arma che si stava usando per un bel po' di tempo.

La modalità si ispira a Fuga da Tarkov e a Hunt: Showdown, entrambi divenuti dei veri e propri cult.

Data di uscita della modalità DMZ di Call of Duty Warzone 2.0

La modalità DMZ arriverà all'inizio della Stagione 1 di Warzone 2.0 e Modern Warfare 2, ovvero il 16 novembre 2022.

Per saperne di più su cos'altro arriverà in Warzone 2.0 nella Stagione 1, consultate la nostra guida qui.

La modalità COD DMZ è gratuita?

Poiché fa parte di Warzone 2.0 e non di Modern Warfare 2, la modalità DMZ sarà completamente gratuita.

Fazioni della modalità Warzone DMZ

Parte del funzionamento di DMZ consiste nell'avere diverse fazioni nel gioco per le quali è possibile completare le missioni. A quanto pare, al lancio ce ne saranno tre.

Queste fazioni si chiamano Legione, Loto Bianco e Muso Nero, e ognuna di esse offrirà missioni con livelli di difficoltà crescenti nell'ordine in cui le abbiamo nominate.

In questo modo Legione sarà la fazione ideale per chi si sta abituando alla modalità, mentre le due fazioni successive potranno essere affrontate una volta acquisita una maggiore dimestichezza.

Non sappiamo ancora quale sarà la storia di queste fazioni, ma potremmo scoprirlo presto.

Ogni fazione avrà più livelli di missioni in offerta, il che significa che al lancio dovremmo avere accesso a un totale di oltre 50 missioni da affrontare.

Ricompense delle missioni della modalità Warzone DMZ

Naturalmente, dato l'alto livello di rischio connesso a una partita in DMZ rispetto alle modalità battle royale di Warzone, ci deve essere un incentivo a giocare.

È qui che entrano in gioco le ricompense delle missioni: le missioni e le missioni portate a termine con successo nella DMZ vi daranno ricompense gradite, da piccole cose come i gettoni XP doppi da spendere e i ciondoli per le armi a cose più importanti come le cianografie di armi permanenti e le skin per gli operatori.

Se alcune di queste sono esclusive della modalità, ci si aspetta che diventino uno status symbol tra i giocatori migliori.

Carichi della modalità Warzone DMZ

Le armi nella DMZ funzioneranno in modo leggermente diverso da come funzionano nel multiplayer e nelle battle royale: anche se sarà ancora possibile portare armi da armaiolo nella DMZ, ciò comporterà un rischio.

Se non si fa nulla, si giocherà con un'arma di contrabbando che potrebbe ancora essere molto potente, ma se si muore queste armi spariranno per sempre.

Tuttavia, è anche possibile portare con sé le proprie armi da armaiolo e accettare il rischio di perderle, utilizzando un cosiddetto slot assicurato nel proprio equipaggiamento. Morire con una di queste armi non significa perdere l'accesso in modo permanente, ma piuttosto una finestra temporale in cui non è più possibile utilizzarla. Dai filmati di gioco mostrati finora, questa finestra potrebbe durare fino a 10 ore per impedirvi di tornare a giocare con quell'arma.

Tuttavia, questo timer può essere abbassato effettuando un maggior numero di missioni di successo.

Bottino della modalità Warzone DMZ

Una cosa che sta cambiando in modo significativo per la DMZ è il modo in cui si interagisce con gli oggetti e i pick-up: ora si dispone di uno zaino e di un sistema di saccheggio molto più approfondito da imparare.

Sarà un po' più complesso rispetto alla nuova versione in arrivo in Warzone 2.0 e significherà che il saccheggio di un corpo o di un'area è qualcosa a cui bisogna prestare molta attenzione.

Cerchio di radiazioni della modalità Warzone DMZ

Per mettere sotto pressione i vari giocatori di ogni server (non sappiamo ancora con esattezza quanti saranno in totale), nella DMZ c'è una meccanica di cerchi di radiazioni.

In Battle Royale, il cerchio si stringe intorno ai giocatori, facendoli confluire in un'area sempre più piccola.

In DMZ, invece, è l'opposto: una lenta diffusione delle radiazioni verso l'esterno in un cerchio costringerà i giocatori a correre in una fascia sempre più stretta della mappa per starne alla larga.

Questo fenomeno inizia solo a un certo punto della partita ed è progettato per costringere i giocatori a pianificare le loro esfiltrazioni. Man mano che ogni punto di esfiltrazione viene avvolto dal gas, scompare, restringendo le opzioni.

Tuttavia, prima che l'intera mappa sia coperta, apparirà un ultimo punto di esfiltrazione, dando ai giocatori una pericolosa ultima possibilità di fuga.

La fonte di radiazioni ruoterà in ogni mappa per garantire una certa casualità, così come i punti di esfiltrazione.

Scritto da Max Freeman-Mills.