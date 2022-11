Ci sarà un nuovo Call of Duty nel 2023?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - È un momento interessante per il franchise di Call of Duty: il suo ultimo capitolo, Modern Warfare 2, sta battendo ogni record e ha già fatto guadagnare all'editore Activision più di un miliardo di dollari dall'uscita, anche prima che il suo negozio di microtransazioni entri in funzione.

Tuttavia, ci sono forti voci secondo cui il 2023 sarà la prima volta in cui il franchise non avrà un gioco completo in memoria, quindi abbiamo raccolto tutti i dettagli rilevanti per chiarire cosa probabilmente accadrà.

Ci sarà un COD nel 2023?

La risposta breve è che dipende da come si definisce un gioco COD completo, ma probabilmente no.

Secondo un'ampia analisi del settore, Activision ha dato agli sviluppatori di Call of Duty la possibilità di far respirare i propri giochi, concedendo a Modern Warfare 2 un paio d'anni come COD principale, invece del tipico anno sotto i riflettori.

Secondo l'iper-affidabile Jason Schreier di Bloomberg, nel 2023 verrà distribuito un nuovo pacchetto di contenuti per Modern Warfare 2, con un prezzo però, che potrebbe espandere la campagna e portare con sé nuove missioni ed esperienze.

Schier afferma che questo pacchetto è stato sviluppato da Sledgehammer Games, che in precedenza ha lavorato su Vanguard, e che è in programma come unica uscita di COD per il 2023.

Permettetemi di chiarire:

- Il prossimo gioco, realizzato da Treyarch, uscirà nel 2024

- L'anno prossimo ci sarà un'espansione "premium" (a pagamento) di Modern Warfare II realizzata da Sledgehammer

- Dovrebbe avere molti contenuti! Forse è per questo che la chiamano "completa". Ma è più MWII https://t.co/jXKAiMFcTf- Jason Schreier (@jasonschreier) 7 novembre 2022

Questo potrebbe sembrare in contraddizione con le dichiarazioni di Activision del novembre 2022, che ha indicato di essere in attesa della "prossima uscita premium completa della serie annuale di successo".

Tuttavia, la semantica può essere abusata con cura, ed è del tutto possibile che Activision stia semplicemente facendo leva sul fatto che intende rilasciare un'espansione completa per Modern Warfare 2. Resta da vedere se questa si chiamerà effettivamente Modern Warfare 3 o se sarà commercializzata come un gioco di ripiego.

Dato che la versione attuale di Modern Warfare 2 non include la popolare modalità Zombi, questa è un'ulteriore possibilità per nuovi contenuti in un'espansione.

Piani di contenuto

Tutto questo potrebbe essere solo un modo astuto per nascondere il fatto che Activision intende dare a Modern Warfare 2 più anni di supporto, ma non significa che dovremo aspettare fino al 2023 per avere più contenuti nel gioco.

La prima stagione di contenuti post-lancio per Modern Warfare 2 inizia il 16 novembre e porterà nuove armi e operatori, oltre a una nuova mappa, se i giochi precedenti sono una guida affidabile.

Queste stagioni continueranno a essere rilasciate ogni due mesi da quel momento in poi e si legheranno fortemente alle modalità Warzone 2.0 e DMZ, lanciate di recente, che usciranno nello stesso periodo.

