Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 alza la posta in gioco per quanto riguarda la personalizzazione delle armi, con un numero di accessori mai visto prima e una grande quantità di armi da provare.

Una caratteristica completamente nuova del sistema Gunsmith, tuttavia, è la messa a punto delle armi, che è un po' complicata. Qui trovate tutti i dettagli sulla messa a punto delle armi.

Come funziona la regolazione delle armi in MW2?

La messa a punto dell'arma consente di modificare ulteriormente gli attributi di un accessorio aggiunto all'arma, aumentando un'aggiunta positiva e accettando una negativa.

Quindi, ad esempio, se si aggiunge un'impugnatura sotto la canna che rende più stabile il rinculo, ma più lento il tempo di mira, è possibile sintonizzarla per ottenere un effetto leggermente diverso.

Potreste ridurre la stabilità che vi offre, ma rendere più veloce il puntamento del mirino. Oppure si può fare il contrario, rendendolo più stabile ma ancora più lento.

Questo tipo di "dare e avere" è il cuore della regolazione delle armi, e nella maggior parte dei casi si hanno due variabili di questo tipo per ogni attacco, modificate spostando i cursori.

Nelle immagini sottostanti, è possibile vedere uno di questi attacchi nello stato predefinito sull'M4 e con i cursori al massimo per mostrare un grafico diverso delle sue prestazioni.

In alto è riportata la lettura predefinita.

La seconda immagine mostra invece la messa a punto completata (fino all'estremo).

Come si sblocca la regolazione delle armi in MW2?

Per sbloccare la messa a punto di un'arma, è necessario completare il processo di livellamento per quell'arma.

Il numero di livelli da sbloccare varia da un'arma all'altra: per il fucile d'assalto M4 ci sono 20 livelli da superare, ma alcune armi ne hanno quasi il doppio, mentre altre ne hanno meno.

Ciò significa che la quantità di lavoro necessaria per sbloccare la messa a punto dell'arma per ogni arma varia molto, il che può risultare poco utile.

Una volta sbloccata la messa a punto, è possibile accedervi per ogni arma trovando il pulsante "Messa a punto" sopra ogni arma selezionata nell'Armaiolo.

Vale la pena di perfezionare le armi in MW2?

Siamo ancora a un breve periodo di vita di Modern Warfare 2, quindi per il momento non sappiamo quanto la messa a punto delle armi sia fondamentale per realizzare le migliori armi del gioco.

Quando i creatori avranno avuto più tempo per approfondire le statistiche di ogni arma, questo potrebbe diventare più chiaro.

Probabilmente avrà anche un impatto maggiore sulle armi destinate alla Warzone 2.0, dove il tempo di uccisione è molto più lento grazie alle corazze. Questo significa che cose come la stabilità dell'arma e la velocità di movimento diventano una questione molto diversa.

Per il momento, non vi conviene concentrarvi sul perfezionamento di ogni arma al massimo livello solo per il gusto di metterla a punto. Se a metà del processo non vi piace usarla, è improbabile che la messa a punto degli attacchi possa ribaltare completamente la situazione.

Scritto da Max Freeman-Mills.