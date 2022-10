Il disco di Call of Duty Modern Warfare 2 contiene solo 70 MB di materiale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se scegliete la strada del disco di plastica con Modern Warfare 2, dovrete comunque scaricare una tonnellata di dati, perché non sono contenuti nel disco.

Sebbene oggigiorno moltissime persone scarichino i loro giochi via Internet, ci sono molte ragioni per scegliere la via fisica. Potrebbe essere perché si ha una connessione internet lenta o si ha a che fare con un tetto massimo di dati, ma potrebbe anche essere qualcosa di semplice come voler scambiare una copia dopo averla giocata. Ma qualunque sia il motivo, sembra che Activision voglia farvi scaricare comunque Modern Warfare 2 perché sul disco appena inserito ci sono solo 70 MB.

Questa è la notizia che arriva dall'account Twitter @DoesItPlay, almeno. L'account esamina i giochi per vedere se possono essere giocati senza una connessione a Internet e si tratta di una pessima notizia per i giocatori di Modern Warfare 2. Secondo uno screenshot della versione PS5 del gioco, il disco contiene solo 70 MB di dati. Considerando che la versione scaricabile è di circa 100 GB, questo suggerisce che ci aspetta un lungo download.

Il motivo per cui Activision ha scelto questa strada non è chiaro, e Pocket-Lint ha contattato i nostri contatti per cercare di andare a fondo della questione. La teoria attuale è che il disco contenga solo le licenze necessarie per confermare la legittimità del gioco, il che ha senso. Ma questo non aiuterà coloro che hanno acquistato un disco di plastica perché la via del download non fa per loro.

Vi faremo sapere se e quando avremo notizie da Activision.

Scritto da Oliver Haslam.