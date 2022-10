Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Activision sta provando qualcosa di nuovo con Call of Duty: Modern Warfare II: sta effettivamente rilasciando il gioco in lotti. La campagna è già disponibile per i giocatori che hanno effettuato il pre-ordine, mentre il multiplayer seguirà alla data di uscita completa, giovedì 27 ottobre. Poi, Warzone 2.0 e DMZ saranno scaricabili dal 16 novembre, mentre i Raid arriveranno nel corso dell'anno e nel 2023.

Si tratta di un approccio diverso, che consiste nel distribuire a scaglioni le diverse modalità dello stesso gioco. Sembra che questo approccio sia stato apprezzato dai fan, con la campagna che ha ricevuto molti apprezzamenti prima della data principale di vendita (potete leggere qui le nostre opinioni).

È anche una soluzione che gli sviluppatori del gioco approvano, perché permette loro di concentrarsi su ogni singola parte, comprese le eventuali patch. E per questo motivo è qualcosa che potremmo aspettarci anche per le future uscite del franchise: "È utile per noi concentrare i nostri sforzi su diverse ondate", ci ha detto Marc-Alexandre Boulanger-Milot, direttore UI/UX di Beenox, uno dei 10 studi che aiutano Infinity Ward in COD MWII.

"Il nostro obiettivo ora è assicurarci che la campagna sia fantastica e che tutti i bug siano stati risolti. Poi possiamo prepararci per l'uscita del multiplayer e la Warzone si avvicina rapidamente. Quindi sì, non è stata una mia decisione, ma mi piace l'idea".

L'approccio consente inoltre ad Activision di prendere l'audace decisione di non rilasciare un nuovo Call of Duty nel 2023. La strategia di uscita scaglionata di Modern Warfare II colmerà il vuoto e darà allo studio successivo - che si pensa sia Treyarch - più tempo per la sua prossima uscita.

"L'ampiezza dei contenuti di Modern Warfare II risponderà ai vostri gusti di giocatori", ha aggiunto Stephanie Snowden, direttore delle comunicazioni di Inifinity Ward.

"C'è qualcosa per i fanatici del giocatore singolo con la campagna; c'è la DMZ, che è un obiettivo completamente nuovo per noi; con il ritorno della BR (Warzone) e la sensazione che sia la migliore esperienza che abbiamo mai offerto con il core MP; e con i Raid, che non abbiamo mai fatto prima, sentiamo che stiamo davvero spingendo il limite in termini di offerta. È un ottimo momento per essere un fan di Call of Duty".

