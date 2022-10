Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare II su PS5 e Xbox Series X funzionerà fino a 120Hz, ma è tecnicamente in grado di funzionare a un frame rate superiore. Solo che non ne ha bisogno.

Durante un evento dedicato alla stampa ad Amsterdam, il responsabile dello studio Infinity Ward Polonia, Michal Drobot, ci ha detto che il gioco è in grado di raggiungere un refresh più elevato, ma i televisori su cui verrà riprodotto non possono farlo. L'elaborazione extra può quindi essere impiegata per altri aspetti visivi.

"Possiamo internamente andare oltre", ha spiegato. "Ma il vostro televisore probabilmente non può superare i 120 Hz, se avete un televisore OLED o qualcosa di simile.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"L'aspetto è fantastico, ma probabilmente non si può andare oltre i 120Hz a livello interno. Possiamo comunque andare più veloci, per ridurre la latenza, ma questo ci dà anche un po' più di budget per l'arte".

Per i fan di COD, mantenere i 120 fps costanti è più importante della risoluzione.

"Abbiamo dei playtest in cui non diciamo nemmeno alle persone a cosa stanno giocando", ha aggiunto Drobot.

"Abbiamo un gruppo di test che gioca a 60Hz e un altro che gioca a 120, e chiediamo loro le loro sensazioni personali e possiamo statisticamente vedere che le persone reagiscono meglio a 120. Poi chiediamo loro se si sentono meglio a 120. Poi chiediamo loro se hanno sentito il cambiamento di fedeltà e di solito rispondono di no".

Confronto tra le GPU GeForce RTX serie 30 di Nvidia e i suoi modelli serie 10 Di Pocket-lint International Promotion · 12 Maggio 2022 Queste nuove schede sono incredibilmente più potenti dei loro predecessori: scopritene di più qui!

Call of Duty: Modern Warfare II sarà disponibile su più piattaforme a partire dal 28 ottobre 2022. Girerà fino a 60fps sulle console di ultima generazione e fino a 120fps su quelle current-gen.

squirrel_widget_12855237

Scritto da Rik Henderson.