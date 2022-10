Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 è finalmente arrivato, o almeno lo è la fase di accesso anticipato alla campagna. Non siamo ancora in grado di accedere all'offerta multigiocatore completa, ma questo avverrà molto presto, quando il gioco uscirà il 28 ottobre.

Tuttavia, se state aspettando con ansia il multiplayer di MW2, ma siete un po' preoccupati di come ve la caverete nelle sue famose e spietate arene online, allora abbiamo qualche aiuto per voi: i consigli e i trucchi che abbiamo raccolto qui sotto vanno da quelli di base a quelli più complicati, ma ognuno dovrebbe aiutarvi a migliorare le vostre prestazioni nel tempo.

Se volete saperne di più, date un'occhiata al nostro articolo dettagliato sul gioco.

Procuratevi un paio di cuffie

Può sembrare banale, ma il più grande pezzo di equipaggiamento che potete procurarvi per migliorare immediatamente le vostre prestazioni in qualsiasi gioco di Call of Duty, compreso Modern Warfare 2, è una cuffia, anche se molto economica.

La differenza tra le prestazioni sonore di un televisore e la precisione ottenuta con l'audio delle cuffie è sbalorditiva, e MW2 si basa sull'audio dei passi e sulle indicazioni degli spari più di qualsiasi altro COD che si ricordi, quindi è ancora più vantaggioso. Questo vi aiuterà a sentire i nemici prima di vederli e a sapere in quale punto della mappa si trova l'azione, il tutto senza dover distogliere l'attenzione dalla mira e dal movimento.

Abbiamo elencato le migliori cuffie per PS5 e PS4, per chi gioca su Xbox Series X/S o Xbox One e infine per i giocatori PC, quindi sceglietene una se avete bisogno di ispirazione.

Costruisci la tua arma per il controllo del rinculo

Il sistema dell'armaiolo di Modern Warfare 2 è più complesso che mai, con le piattaforme d'arma che rappresentano un nuovo modo per sbloccare nuovi armamenti, ma quando si personalizza un'arma ci sono ancora alcuni elementi fondamentali su cui fare affidamento.

Se avete difficoltà a ottenere uccisioni e a mettere a segno colpi, vi consigliamo di concentrarvi sull'aggiunta di accessori che riducano il rinculo dell'arma, piuttosto che concentrarvi su statistiche basate sul movimento come la velocità di scatto. MW2 incoraggia comunque un ritmo di gioco più lento, quindi essere in grado di controllare in modo affidabile la propria arma è un passo fondamentale per migliorare.

Per maggiori dettagli, se giocate con un controller, dovreste concentrarvi in particolare sul rinculo orizzontale: si tratta del rimbalzo laterale che è più difficile da gestire rispetto al rinculo verticale, anche se entrambi sono più semplici se usate mouse e tastiera.

Provate tutte le armi...

Mentre internet sarà rapidamente invaso da articoli che vi diranno quali sono i "meta" loadout di Modern Warfare 2, se state ancora imparando le regole pensiamo che sia utile sperimentare un po': provate molte armi, in modo da farvi un'idea di quale vi piace di più.

Potreste scoprire che vi trovate meglio con un'opzione sorprendente, o che l'applicazione di una specifica modifica alla canna cambia in meglio il vostro modo di usare l'arma: questo è un altro vantaggio di Gunsmith.

...Ma controllate il meta

Avendo appena fatto il punto della situazione, ammetteremo che ci sono molti momenti nella vita di ogni gioco COD in cui una o due armi sono totalmente dominanti, prima che vengano modificate e bilanciate. Alla luce di ciò, non c'è da vergognarsi a controllare su Twitter, YouTube o Google quale sia l'attuale meta di MW2.

Se avete sbloccato le cose giuste, questo può aiutarvi a costruire un carico in grado di competere con i migliori, anche se ciò significa che non state imparando molto su quali accessori e stili funzionano meglio per voi.

Considerate l'idea di abbandonare il silenziatore

Modern Warfare 2 viene lanciato con una minimappa che non mostra i punti rossi quando i giocatori sparano con armi non silenziate: un grande motivo di contestazione nella comunità. Tuttavia, se da un lato questo significa che l'audio è più importante che mai, dall'altro significa anche che si fa molto meno affidamento sulle armi silenziate in generale.

Con la libertà di utilizzare altre opzioni per le canne che potrebbero aiutare con il rinculo o la portata dei danni, se avete l'istinto di mettere un soppressore su ogni arma che costruite, vi suggeriamo di provare ad abbandonarlo e vedere come vi trovate.

Prova Invasione per sbloccare le armi

Macinare i livelli delle armi per ottenere un nuovo sblocco o un nuovo accessorio fa ormai parte dello stile di vita di Call of Duty, ma ci sono momenti in cui sarebbe bello accelerare questo processo. Purtroppo non possiamo aiutarvi a saltarlo del tutto, ma abbiamo scoperto che Invasione è una modalità di gioco adatta agli sblocchi.

Poiché c'è un'IA che gira per la mappa e che può essere abbattuta abbastanza facilmente, è possibile ottenere molte uccisioni a bordo. Queste non danno diritto a tanti XP come l'uccisione di un avversario umano, ma sono così facili da ottenere se si trova un buon punto che possono facilmente compensare questa mancanza.

Scritto da Max Freeman-Mills.