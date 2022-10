Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Activision dovrebbe interrompere un periodo di quasi due decenni senza rilasciare un nuovo gioco di Call of Duty il prossimo anno. Tuttavia, nuovi contenuti sono in arrivo.

Molti giocatori sono cresciuti con l'uscita di un nuovo COD ogni anno, ma Activision è pronta a fare le cose in modo un po' diverso nel 2023. Secondo un importante leaker, l'anno prossimo non è previsto alcun nuovo titolo, ma questo non significa che non ci saranno almeno nuovi contenuti da gustare.

Al posto di un'uscita di successo l'anno prossimo, ci è stato detto di aspettarci nuovi "contenuti per la campagna" per il gioco Modern Warfare 2 già esistente - un titolo che sarà messo in vendita questo mese.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quale sarà l'aspetto di questo contenuto scaricabile non è ancora chiaro al 100%, ma il leaker TheGhostofHope ha finora indicato una sorta di pacchetto di mappe per il 20° anniversario con contenuti di tutta la serie.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Anche Jason Schreier di Bloomberg ha confermato questa ipotesi, affermando che "un'espansione o qualcosa di simile" debutterà l'anno prossimo. Ha poi aggiunto di non essere del tutto sicuro di come potrebbe essere. Qualunque sia il contenuto che otterremo, è improbabile che possa compensare la perdita di un nuovo titolo AAA, almeno agli occhi della comunità di Call of Duty.

Sebbene i giocatori possano essere delusi per l'assenza di un nuovo grande titolo l'anno prossimo, questa non è certo la più grande storia in corso nel mondo di Call of Duty. La proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft continua a far discutere e, sebbene Microsoft continui a dire che non ritirerà i giochi dalla PlayStation, questo è un aspetto che continua a preoccupare le autorità di regolamentazione.

Scritto da Oliver Haslam. Modifica di Rik Henderson.