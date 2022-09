Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Activision ha svelato Call of Duty: Warzone Mobile, una versione completa del suo popolarissimo gioco battle royale che uscirà per Android e iOS nel 2023.

Si tratta di un gioco mastodontico per una piattaforma portatile, che consente a 120 giocatori in carne e ossa di combattere a Verdansk, la mappa che è stata il cuore della versione PC e console di Warzone fin dall'inizio.

Molti altri elementi della versione principale di Warzone arriveranno anche nella versione mobile, come gli operatori e le armi. Inoltre, il Gulag farà il suo debutto su smartphone per dare ai giocatori una seconda opportunità di tornare a vincere in una partita.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Call of Duty: Warzone Mobile sarà cross-play tra Android e iOS e seguirà un modello free-to-play. Si affiancherà e non sostituirà l'attuale Call of Duty Mobile, attualmente all'ottava stagione.

"Siamo entusiasti di avere due giochi straordinari nello spazio", ci ha detto Chris Plummer, responsabile del settore mobile di Activision, in un'intervista per il prossimo episodio del Pocket-lint Podcast.

È simile al modo in cui le modalità multigiocatore delle versioni regolari di Call of Duty sono state affiancate a Warzone negli ultimi due anni.

Activision ha anche rivelato, durante l'evento online Call of Duty: Next, che la nuova ondata di giochi di Call of Duty fa parte di una tecnologia unificata, con Warzone Mobile, Warzone 2.0 e COD: Modern Warfare 2 che offrono elementi condivisi e Battle Pass. Ad esempio, è possibile che un'arma ottenuta in uno di essi sia successivamente disponibile negli altri.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

I possessori di telefoni Android possono iscriversi subito a Warzone Mobile tramite il Google Play Store, mentre qualcosa di simile potrebbe essere disponibile anche per i possessori di iPhone prima del lancio: "Incoraggiamo tutti i nostri giocatori a sintonizzarsi sui nostri canali sociali per ricevere aggiornamenti su altre modalità di pre-registrazione nel corso del tempo", ha dichiarato Plummer.

Scritto da Rik Henderson.