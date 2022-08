Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un filmato di un livello della campagna dell'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare 2 è trapelato online, mostrando piccoli ma significativi frammenti di gameplay del gioco.

I filmati, che sono stati oggetto di continui reclami DMCA, quindi non rimanete a lungo su Twitter, mostrano un inseguimento in cui il giocatore salta tra i veicoli, li guida e si sporge dai finestrini per sparare ai nemici.

In un'altra clip, l'arma del giocatore domina lo schermo (che sta registrando solo una parte di una TV) e sembra una mitragliatrice MP7. Ha una volata aggressiva e dettagli elevati, ma c'è poco da capire.

Infine, un breve momento mostra una missione notturna in cui il giocatore nuota fino a un molo ed esce dall'acqua, il che potrebbe essere l'inizio di una sezione più furtiva.

Non ripubblicheremo le clip a causa dei diritti d'autore, ma è abbastanza facile trovarle ancora cercando su Twitter, e ci sembrano piuttosto autentiche.

Ad esempio, le funzioni di montaggio e di guida dei veicoli mostrate nella clip più lunga corrispondono a quanto ci è stato detto da Infinity Ward sul modo in cui Modern Warfare 2 porterà avanti le cose su questo fronte.

È un sistema che dovrebbe avere una grande influenza anche su Warzone 2.0, quando il nuovo battle royale uscirà nel corso dell'anno, vista l'importanza dei veicoli nel meta del gioco.

Scritto da Max Freeman-Mills.