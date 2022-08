Un nuovo Crash Bandicoot o un nuovo Skylanders potrebbero essere in programma

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Toys for Bob, sviluppatore di Skylanders e Crash Bandicoot, potrebbe presto annunciare un nuovo gioco di una di queste serie.

Lo studio ha twittato un quiz sul suo account ufficiale, chiedendo ai fan di nominare i giochi realizzati finora. Una volta svelato, l'elenco finale mostra un titolo in più nascosto dietro un punto interrogativo.

-

Questo ha portato alcuni a credere che Skylanders potrebbe essere rebootato nel prossimo futuro, mentre altri credono che Crash Bandicoot 5 potrebbe essere in programma.

Quest'ultima ipotesi è più probabile, visto che si è già parlato di un nuovo gioco di Crash.

Grazie per aver giocato, quante ne avete indovinate? Sai, è piuttosto comodo avere più spazio da coprire... pic.twitter.com/g4A5hkAHk3- Toys For Bob (@ToysForBob) 16 agosto 2022

L'ultima uscita importante di Toys for Bob è stata Crash Bandicoot 4: it's About Time, un sequel del platform acclamato dalla critica e uscito nel 2020.

Date un'occhiata a queste brillanti offerte sui portatili Nvidia RTX serie 30 Di Pocket-lint International Promotion · 13 Maggio 2022 Esistono portatili per tutte le tasche e le esigenze, ma tutti sono dotati di incredibili GPU Nvidia.

Ma, come Vicarious Visions, lo studio di proprietà di Activision è stato successivamente allontanato da altri progetti per dedicarsi a Call of Duty. Fortunatamente, e forse in parte alimentata dall'imminente acquisizione di Xbox, Activision vede ora il valore del ritorno dello sviluppatore per lavorare a un suo nuovo gioco.

Ciò è ulteriormente dimostrato dagli annunci di lavoro pubblicati dallo sviluppatore: "Gli esperti sviluppatori di Toys for Bob sono alla ricerca di individui creativi pronti ad affrontare nuovi ed entusiasmanti progetti", ha scritto (come riportato da VGC).

Naturalmente, è possibile che il team abbia in serbo una nuova IP. Speriamo di non dover aspettare troppo per scoprirlo.

Scritto da Rik Henderson.