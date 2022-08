Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 arriverà tra un paio di mesi, ma sarà distribuito in modo piuttosto scaglionato, se lo avete preordinato.

Il gioco prevede una serie di open beta per il comparto multigiocatore a settembre ed è stato confermato che i preordini digitali del gioco consentiranno l'accesso anticipato anche alla campagna del gioco.

-

Avrete una settimana in più di accesso, a partire dal 20 ottobre invece che dal 28 ottobre, la finestra perfetta per completare la storia del gioco prima di tuffarvi nel piatto principale multigiocatore quando uscirà la versione completa.

La strada verso il lancio ha inizio.



Consultate il #CODBlog per tutte le ultime informazioni, compresi ulteriori dettagli sull'accesso anticipato alla campagna!



Per saperne di più: https://t.co/t41zAa2tCa pic.twitter.com/zCm17LXEYs- Call of Duty (@CallofDuty) 16 agosto 2022

Il modo in cui il gioco verrà distribuito sarà il risultato di un'attenta riflessione da parte di Infinity Ward e Activision, quindi immaginiamo che rifletta il modo in cui molti giocatori consumano ogni uscita di COD: con una campagna come antipasto.

Ciò significa anche che Modern Warfare 2 potrà dominare le onde dei notiziari per un'altra settimana, mentre la gente reagisce prima alla storia e poi alle nuove modalità multigiocatore.

Al momento circola anche una forte voce secondo cui la data di uscita della nuova versione di Warzone sarà il 16 novembre 2022, dopo che è trapelato un calendario interno di Activision.

Se la notizia è esatta, avremo circa tre settimane per abituarci alla nuova sensazione di MW2 in multiplayer prima di immergerci in un'esperienza completamente nuova in Warzone 2.0. Saremo lì al momento dell'uscita a cercare disperatamente di capire quale sia il miglior loadout.

Scritto da Max Freeman-Mills.