Come guardare il livestream di Call of Duty: Next - COD di settembre

(Pocket-lint) - Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà nel corso dell'anno e, sebbene sia stato pubblicato un trailer di introduzione alla modalità campagna del gioco, c'è ancora molto da sapere sul prossimo COD.

Ora sappiamo che potremo vedere molto di più del gioco, compreso un reveal completo del multiplayer, in occasione di un evento annunciato di recente, Call of Duty: Next, il 15 settembre 2022.

Secondo l'annuncio, il flusso sarà "epocale" e ci aggiornerà sul gioco proprio in concomitanza con l'apertura del primo ciclo di Open Beta per i giocatori PlayStation.

Ma non si parlerà solo di MW2: a quanto pare l'evento includerà anche "informazioni sul prossimo Call of Duty: Warzone", che sposterà l'azione su un motore più recente, su una mappa completamente nuova e, soprattutto, reimposterà l'arsenale di armi disponibili.

L'evento è stato annunciato durante le finali del Call of Duty League Championships all'inizio di agosto 2022, e abbiamo avuto un piccolo assaggio di Modern Warfare 2 sotto forma di un flythough della mappa per la tappa del Marina Bay Grand Prix.

Per il momento non abbiamo un URL che indichi dove l'evento sarà effettivamente trasmesso in livestreaming, ma è quasi certo che la pagina YouTube di Call of Duty lo ospiterà, insieme a uno streaming su Twitch.

Quando la pagina sarà attiva, la aggiungeremo in cima a questo articolo, in modo che possiate venire qui a guardarla insieme a noi.

L'evento si terrà il 15 settembre 2022, anche se non sappiamo ancora a che ora sarà trasmesso. Aggiungeremo queste informazioni qui quando saranno rese pubbliche.

Scritto da Max Freeman-Mills.