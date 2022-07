Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Activision regalerà codici beta per Call of Duty Modern Warfare 2 il 7 agosto.

Nell'ambito del Championship Weekend della Call of Duty League, l'editore ha annunciato che gli spettatori avranno la possibilità di ottenere l'accesso anticipato al gioco.

Tutti coloro che parteciperanno all'evento fisico di Los Angeles durante la "Championship Sunday" riceveranno un codice e sappiamo già che tutti i preordini di Modern Warfare 2 includeranno anche l'accesso anticipato alla beta.

Per avere una chance come spettatore il 7 agosto, tuttavia, il sito web di Call of Duty League suggerisce che i giocatori dovranno collegare il loro account Activision con il loro account YouTube. Da quel momento, i "vincitori del drop" riceveranno una notifica sul sito web della COD League e sull'applicazione COD Companion.

Guardate #CDLChamps e guadagnate qualcosa di nuovo, OGNI... SINGOLO... GIORNO.



E soprattutto la domenica del campionato, gli spettatori avranno la possibilità di ricevere codici beta di #ModernWarfare2 come parte del nostro più grande rilascio di codici nella storia di CDL pic.twitter.com/RYAtlfeEHw- Call of Duty League (@CODLeague) 25 luglio 2022

Non è ancora stata fissata una data ufficiale per l'arrivo della beta, anche se le fughe di notizie e i sussurri indicano che l'accesso anticipato verrà lanciato intorno al 15-16 settembre, prima che le cose si aprano a tutti gli utenti PlayStation intorno al 17-19 settembre.

A questo seguirà un periodo di test cross-play a partire dal 22-23 settembre, mentre l'accesso completo sarà disponibile dal 24 al 26 settembre.

Con un reveal multigiocatore che probabilmente arriverà all'inizio del mese di beta, settembre, c'è molto da fare per i fan della serie.

Dato che il gioco completo non arriverà prima del 28 ottobre, però, c'è ancora un bel po' di tempo da aspettare se vi siete persi un po' di azione della beta.

Quindi, se non volete preordinare il gioco per accedervi, sintonizzarvi su Call of Duty League la prossima settimana sembra essere una valida alternativa.

Scritto da Conor Allison.