(Pocket-lint) - È in arrivo la nuova generazione di Call of Duty: Warzone, che apporta enormi miglioramenti alla versione attuale e fa tabula rasa di progressione e statistiche.

Grazie alle informazioni fornite dallo sviluppatore Infinity Ward, sappiamo già qualcosa del gioco: ecco tutti i fatti principali che dovete sapere.

Non abbiamo una data di uscita precisa per Warzone 2.0, ma sappiamo che arriverà nel 2022 - Infinity Ward lo ha confermato durante la presentazione della prima demo di Modern Warfare 2 al Summer Games Fest.

Si tratta di un'ottima notizia: dato che MW2 arriverà il 28 ottobre, c'era sempre il rischio che Warzone 2.0 venisse rimandato all'inizio del 2023 per evitare di cannibalizzare il successo del gioco principale dopo il suo lancio.

Invece, prevediamo che Warzone 2.0 sarà lanciato a fine novembre o dicembre, per dare a Modern Warfare 2 il tempo di respirare e al team di marketing di Call of Duty tutto il tempo necessario per mettere in moto il treno dell'hype.

È stato confermato che la prossima generazione di Warzone non abbandonerà le vecchie console, nonostante le suppliche dei fan più accaniti: Infinity Ward ha giustamente sottolineato che abbandonerebbe di gran lunga la fetta più grande di giocatori se rinunciasse a PS4 e Xbox One.

Questo significa che potete contare sul fatto che Warzone 2.0 uscirà su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Speriamo almeno di ottenere versioni native complete del gioco per PS5 e Xbox Series X/S, per migliorare le prestazioni e la risoluzione.

La prossima versione di Warzone manterrà lo status di free-to-play che ha reso il primo gioco un tale successo: Activision sarebbe pazza a rinunciare a un modello così collaudato.

Ciò significa che sarà possibile giocare a Warzone 2.0 in modo completamente gratuito e che su PlayStation e Xbox non sarà necessario pagare abbonamenti online per accedere alle modalità online.

Infinity Ward ha confermato che il passaggio a un nuovo motore è fondamentale per Warzone, il che significa che, con l'uscita di Warzone 2.0, si farà tabula rasa dal punto di vista della progressione.

Ciò significa che tutti gli sblocchi ottenuti finora in Warzone NON saranno trasferiti al nuovo gioco, e lo stesso vale per le skin di armi e operatori acquistate.

Questo potrebbe essere una delusione per alcuni, ma è logico considerando che Warzone sarà uscito da 2,5 anni quando uscirà il suo sequel. Le cose non possono durare per sempre!

Un'altra cosa interessante che è stata confermata è che l'arrivo di Warzone 2.0 non distruggerà Warzone 1.0 - la versione attuale del gioco continuerà a funzionare per il prossimo futuro. Questo potrebbe essere un modo per evitare che la gente cada dal carrozzone o semplicemente per mantenere l'accesso ai bundle acquistati.

In ogni caso, ciò significa che se in qualche modo preferite la versione precedente del gioco, sarete sempre in grado di tornare a giocare (se il vostro disco rigido riesce a ospitare entrambe le versioni contemporaneamente).

Prima di presentare Modern Warfare 2 all'inizio di giugno 2022, Infinity Ward ha ospitato i creatori di contenuti per dare un'occhiata dietro le quinte del suo lavoro e, pur non mostrando alcun gameplay concreto di Warzone 2.0, ha apparentemente dato un'occhiata alla nuova mappa principale del gioco.

Secondo JackFrags, la nuova mappa è ambientata in un ambiente desertico, che sembra una nuova ambientazione e una nuova tavolozza di colori per il battle royale di COD. Ci saranno insediamenti e accampamenti sparsi in giro che i giocatori potranno esplorare e combattere, oltre a una notevole quantità di acqua e fiumi in cui nuotare e navigare.

A quanto pare, ci sono diversi grandi insediamenti, un aeroporto, porti, un osservatorio e campi da calcio, tutti collegati da strade.

Sappiamo molto delle modifiche al gameplay in arrivo per Warzone, dal momento che le modifiche in arrivo per Modern Warfare 2 probabilmente si applicheranno anche a questo gioco - condividono il motore.

Ciò significa che avremo un aggiornamento visivo, soprattutto sulle console più recenti, dove la modalità a 120Hz consentirà di migliorare la fluidità e i tempi di risposta.

Per quanto riguarda il gameplay, sappiamo che il nuoto sarà aggiunto al gioco e sarà presente in modo massiccio nell'ambiente, insieme alle barche. I veicoli verranno aggiornati in modo più esteso per presentare danni più dettagliati, come le forature, e quando esploderanno lasceranno un guscio permanente come copertura.

Le armi saranno moderne ma radicate nella realtà (almeno al momento del lancio), con gli accessori che si possono guadagnare e che a volte sono applicabili a diverse armi, un cambiamento gradito che dovrebbe alleggerire il grinding necessario. Fortunatamente, un nuovo poligono di tiro renderà più facile testare le prestazioni della propria costruzione.

Sono in arrivo nuovi equipaggiamenti, tra cui telecamere a distanza e granate EMP, mentre ora si potrà anche scendere in posizione prona durante lo sprint, se necessario.

Potrete anche appendervi alle sporgenze per sbirciare oltre i muri e le barriere, aprendo nuove possibilità mentre vi muovete nella mappa. In MW2 c'è anche la possibilità di calarsi dagli edifici, anche se non è ancora certo se questa funzione arriverà anche in Warzone.

Il Gunsmith tornerà per la modifica delle armi e il livello di dettaglio sembra essere aumentato ulteriormente, consentendo di ridistribuire il peso dell'arma per migliorare il rinculo ma peggiorare la velocità di mira, tra le altre modifiche.

Secondo JackFrags, il numero di giocatori attualmente in fase di test è di 100, un numero inferiore a quello di Warzone 1.0, ma con potenzialmente qualche centinaio di soldati IA sul campo di battaglia da combattere mentre si gioca, difendendo aree e obiettivi.

Questo si ricollega ai cambiamenti di cui si vocifera riguardo ai loadout, che potrebbero non essere più acquistabili, ma richiedere il completamento di un obiettivo, come un'infiltrazione o un punto di cattura, per ottenere una consegna di armi.

Abbiamo anche sentito dire che il sistema di inventario è più complicato e necessita di una gestione un po' più approfondita rispetto a Warzone 1.0.

Scritto da Max Freeman-Mills.