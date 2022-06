Warzone 2.0 è in arrivo nel corso dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nel pieno dell'entusiasmo per la presentazione del primo trailer vero e proprio di Modern Warfare 2, dalla macchina di Call of Duty sono emersi alcuni dettagli chiave sui prossimi mesi, in particolare per quanto riguarda Warzone.

Infinity Ward ha confermato a una serie di giornalisti e influencer che Warzone 2.0 (qualunque sia il suo nome) è in arrivo "più avanti nel corso dell'anno", quindi probabilmente non il 28 ottobre per il lancio in contemporanea con MW2, ma poco dopo per catturare una nuova ondata di hype.

Ha inoltre garantito che il gioco arriverà su tutte le stesse piattaforme dell'attuale esperienza Warzone, ovvero PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Chi sperava in una rivoluzione tecnologica che passasse solo per la next-gen, quindi, potrebbe rimanere deluso.

Tuttavia, questa è sempre stata la scelta più logica, viste le decine di milioni di giocatori che non hanno ancora fatto il salto alle nuove console di Sony o Microsoft. È interessante notare che la versione esistente di Warzone continuerà a funzionare, in modo da non perdere i propri inventari e progressi.

Questo perché il passaggio a una versione più recente del motore significherà che tutti inizieranno Warzone 2.0 dal basso, senza sbloccare alcun progresso a meno che non abbiano fatto un po' di grinding in MW2 al momento dell'uscita. Si tratterà di una gradita semplificazione rispetto all'attuale gamma di centinaia di opzioni di armi e attacchi.

Warzone 2.0 presenterà alcuni nuovi sistemi importanti, tra cui il nuoto completamente integrato e veicoli molto più dettagliati e variabili, oltre a una mappa completamente nuova e a nuove modalità, quindi non vediamo l'ora di scoprire di più sul futuro del battle royale di COD.

Scritto da Max Freeman-Mills.