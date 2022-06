È trapelato il primo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il reveal di Call of Duty: Modern Warfare 2 è assolutamente imminente, con il primo trailer completo del gioco in uscita oggi (8 giugno), e le fughe di notizie intorno alla presentazione sono iniziate sul serio.

Dopo che Hulu ha apparentemente caricato un annuncio pre-video con un certo anticipo, sono circolate online versioni sgranate del trailer del gioco che forniscono alcuni dettagli sui luoghi della campagna.

Le versioni trapelate, che hanno una lunghezza diversa e si stanno diffondendo su YouTube e Twitter, mostrano tagli rapidi tra le scene in cui compaiono il capitano Price, Soap e Gav insieme all'iconico Ghost, mentre affrontano quella che è chiaramente una grande minaccia.

Possiamo vedere alcune missioni notturne, con la famosa illuminazione notturna della serie ancora una volta splendida (come in Modern Warfare del 2019), e scorci di nuovi personaggi.

Il filmato è molto probabile che sia accurato in questa fase ed è stato confermato come tale da alcuni leaker e analisti, ma non c'è da aspettare molto per vedere il trailer in qualità adeguata: uscirà oggi alle 10:00 PT, alle 13:00 ET, alle 18:00 BST o alle 19:00 CEST a seconda della vostra posizione.

Lo sviluppatore Infinity Ward ha ospitato una serie di streamer e giocatori professionisti a Los Angeles negli ultimi giorni per giocare, quindi ci aspettiamo anche una valanga di impressioni e resoconti su come ci si sente a questo punto.

Scritto da Max Freeman-Mills.