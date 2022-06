Gli screenshot di COD Warzone Mobile trapelano dall'alpha test

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Call of Duty Warzone sta per arrivare su mobile, ma questo processo può richiedere molto tempo, come dimostra il tempo impiegato da Apex Legends Mobile per uscire, quindi potrebbe essere ancora molto lontano.

Detto questo, sembra che il gioco stia attraversando la sua prima fase di test privati, dato che sono trapelati online alcuni screenshot di quella che è presumibilmente la versione closed alpha del gioco.

Activision ha messo il copyright sulle immagini che sono apparse sui social media, ma questo non ha impedito che si diffondessero e fornissero alcune indicazioni su ciò che il gioco offrirà.

La grande rivelazione è che il gioco utilizzerà la mappa originale di Warzone a Verdansk, come dimostra uno screenshot di un giocatore che si lancia in volo sopra alcuni dei suoi luoghi iconici, tra cui il porto e il centro città.

Altre schermate mostrano riprese in prima persona del Gulag, dove i giocatori possono combattere per avere la possibilità di riorganizzarsi dopo essere stati uccisi, e alcune riprese del giocatore con gli stivali a terra (o su un tetto, in un caso).

Le immagini sono estremamente sgranate e a bassa risoluzione, quindi non ci permettono di sapere molto su come sarà Warzone su cellulare, ma sono comunque una buona notizia per tutti coloro che hanno giocato a Warzone e hanno sentito la mancanza di Verdansk (cioè la maggior parte dei giocatori).

