Snoop Dogg è in arrivo su Call of Duty

(Pocket-lint) - L'iconico rapper, Snoop Dogg, sembra fare il suo ingresso in Call of Duty Warzone , Vanguard e Mobile .

Snoop non è estraneo alla scena dei giochi, in precedenza ha lanciato la sua lega di eSport e, più recentemente, è entrato a far parte della prolifica organizzazione di gioco, Faze Clan.

Sebbene la maggior parte di noi abbia più familiarità con la sua carriera rap, ora è un frequente streamer di Twitch e ha raccolto fan ben oltre la portata del tradizionale pubblico hip-hop.

La voce di Snoop è stata inclusa in un DLC di Call of Duty: Ghosts in passato; e ora, l' account Twitter di Call of Duty ci ha stuzzicato con altri "Dogg Tags".

Hai recuperato queste medagliette in battaglia. Qualcuno sa di chi sono? pic.twitter.com/FWFib4MlAL — Call of Duty (@CallofDuty) 18 marzo 2022

I tag dicevano "Call of Duty: Vanguard and Warzone 19/04/22" e "Call of Duty: Mobile 01/04/22".

Non sappiamo ancora esattamente quale sarà il ruolo di Snoop all'interno dei giochi, ma sembra che non passerà molto tempo prima di scoprirlo.

La maggior parte dei fan si aspetta che Snoop appaia come operatore e ci sono state varie fughe di notizie che suggeriscono che potrebbe essere così, incluso un tweet cancellato da allora che mostra una skin di Snoop Dogg Operator.

In ogni caso, ci stiamo rilassando con un gin e un succo e non vediamo l'ora che arrivi aprile.

Scritto da Luke Baker.