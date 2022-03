Tutto ciò che sappiamo su Call of Duty Warzone Mobile

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Finalmente, il fenomeno Call of Duty Warzone è in arrivo su piattaforme mobili: Activision ha confermato che sta lavorando su una versione mobile del suo sparatutto battle royale di grande successo.

Siamo passati alla sua versione per console e PC per più di due anni, quindi siamo molto incuriositi da una versione mobile, anche se i dettagli sono ancora piuttosto scarsi in questo momento. Ecco cosa sappiamo, finora.

Innanzitutto, non c'è alcuna indicazione concreta di quando possiamo aspettarci che Warzone mobile uscirà effettivamente - infatti, l'unico vero indicatore che abbiamo suggerirebbe che è ancora molto lontano.

Activision ha annunciato il gioco lanciando un invito a presentare candidature per lavorarci su , nel marzo 2022, cercando persone che lavorino in un'intera gamma di dipartimenti, incluso il lato tecnico delle cose.

Pertanto, supponiamo con sicurezza che il gioco sia ancora in fase di sviluppo e che potrebbe essere in una fase piuttosto precoce. Pertanto, riteniamo che una data di rilascio nel 2022 sia piuttosto improbabile, anche se i giochi per dispositivi mobili non impiegano tanto tempo per essere costruiti quanto i titoli per console AAA.

Potrebbe essere che vedremo il gioco nel 2023, anche se passando per altri titoli come Apex Legends Mobile probabilmente sentiremo parlare delle fasi di test prima che ottenga una versione completa.

Ancora una volta, non c'è nulla di ufficiale su quali telefoni funzionerà Warzone quando otterrà la sua porta mobile, ma pensiamo che sia quasi garantito che sarà disponibile sia per iOS che per Android. Activision è troppo intelligente per chiudersi fuori da entrambi i mercati, dopotutto.

Allo stesso modo, non c'è modo di sapere quanti anni avrà l'hardware che Warzone mobile sarà in grado di supportare, ma supponiamo che Activision vorrà che il gioco funzioni su quanti più telefoni possibile fisicamente, quindi prestazioni efficienti saranno una priorità assoluta .

Finora non abbiamo screenshot o gameplay di Warzone mobile in azione, quindi anche se non possiamo fare affermazioni del tutto sicure, c'è molto che possiamo raccogliere dal gioco principale su console su PC.

In questo modo, Warzone mobile presenterà quasi sicuramente una grande mappa aperta in cui i giocatori scendono da un aereo o da un elicottero per aprire la partita. Da lì, supponiamo anche che le principali innovazioni di Warzone rimarranno: il gulag e i loadout.

Il primo ti consente di tornare in una partita grazie a una seconda possibilità contro un unico giocatore nel gulag, mentre l'altro ti consente di accedere a un equipaggiamento predeterminato delle tue armi preferite se guadagni abbastanza denaro per acquistare un dropout o trovarne uno in gioco.

Questi sono i sistemi che hanno reso Warzone un tale successo, quindi saremmo sorpresi se venissero omessi.

Un'altra grande domanda sarà su quale mappa utilizzerà il gioco. Per i nostri soldi, pensiamo che potrebbe benissimo tornare a Verdansk, la mappa ormai abbandonata dei primi 18 mesi circa di Warzone. Dopotutto, è un capolavoro di design di battle royale e susciterebbe nostalgia in molti potenziali giocatori.

L'attuale mappa della Caldera su Warzone rimarrà in circolazione solo fino alla fine di quest'anno, quindi saremmo un po' sorpresi se la versione mobile del gioco si legasse ad essa, e con un sacco di fogliame e geometria sospettiamo anche che essere più difficile da trasferire su dispositivi mobili.

Scritto da Max Freeman-Mills.