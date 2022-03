Activision sta portando Call of Duty: Warzone sui telefoni cellulari

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lo sparatutto battle royale di Activision, Call of Duty: Warzone , sta arrivando sui telefoni cellulari.

"Stiamo creando una nuovissima esperienza mobile AAA che porterà l'azione emozionante, fluida e su larga scala di Call of Duty: Warzone ai giocatori in movimento", ha annunciato Activision in un post sul suo sito web il 10 marzo 2022 La versione mobile di Warzone sembra essere nelle prime fasi di sviluppo, ma Activision ha promesso nel suo post sul blog che sarà una "esperienza battle royale su larga scala". Sarà inoltre realizzato "nativamente per dispositivi mobili con una tecnologia all'avanguardia progettata per intrattenere i giocatori di tutto il mondo per molti anni a venire".

Activision non ha fornito alcuno sguardo al gioco, né una data di uscita stimata per il titolo. Inoltre, non ha dettagliato alcun dettaglio sul gioco, ad esempio se puoi giocare contro altri giocatori mobili o se supporta il gioco multipiattaforma. Tieni presente che Activision offre già Call of Duty: Mobile , che ha sviluppato in collaborazione con TiMi Studios di proprietà di Tencent. L'editore sta anche lavorando attivamente a una "nuova esperienza di Warzone" in arrivo entro la fine dell'anno e, secondo quanto riferito, ha ritardato un importante gioco Call of Duty del 2023.

Non dimentichiamo inoltre che Microsoft ha recentemente annunciato la sua intenzione di acquistare Activision . Quindi, ci sono molte parti mobili e sconosciute a questo punto. Tuttavia, questo è comunque eccitante.

Scritto da Maggie Tillman.