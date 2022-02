Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il gioco Call of Duty pianificato per il 2023 è stato posticipato nel 2024 per consentire al suo sviluppatore, Treyarch, più tempo per lucidare e finire il titolo, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg .

Significa che l'uscita del 2022, un sequel del riavvio di successo del 2019 Modern Warfare, riceverà un ciclo completo di contenuti e supporto di due anni dai suoi sviluppatori, qualcosa che dovrebbe soddisfare ampie fasce della comunità del gioco.

La decisione della bomba significherà che un anno solare passerà senza una versione principale del COD per la prima volta dal 2005, ma ci sono più giustificazioni in giro per questo. Per esempio, l'ultima versione COD, Vanguard , è stata venduta sotto le aspettative a causa di una sospetta saturazione eccessiva.

Dall'altro, la fine del supporto per ogni gioco dopo circa un anno si è rivelata controversa e, infine, il colosso del free-to-play Warzone significa che l'attenzione del franchise probabilmente non deve essere così sintonizzata sulle versioni annuali .

Dato che Infinity Ward sta preparando non solo il gioco COD del 2022, ma anche un riavvio e un aggiornamento per Warzone che cancellerà la sua lista, sembra che potrebbe esserci un periodo di due anni in cui avrà davvero i regni sull'intero franchise, a almeno al di fuori di COD Mobile, qualcosa che probabilmente i suoi fan principali apprezzeranno.

Sembrerebbe anche che la decisione sia quella che Activision ha preso indipendentemente dalla sua imminente acquisizione da parte di Microsoft, anche se se e quando tale acquisto sarà finalizzato la situazione potrebbe ovviamente cambiare.

Si presume che Treyarch stia lavorando a un sequel di Call of Duty Black Ops Cold War del 2020, quindi è probabile che la notizia sia anche un vantaggio per i fan di quella sottoserie, dato che quasi sicuramente si tradurrà in una versione più raffinata e rilascio equilibrato.

Scritto da Max Freeman-Mills.