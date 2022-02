Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dwayne Johnson ha recentemente rivelato che reciterà in un altro film basato su un videogioco, essendo già stato in adattamenti per il grande schermo di Rampage e Doom.

In un'intervista con Men's Journal, ha affermato che, sebbene non possa ancora nominare il franchise, ci sarà un annuncio nel 2022: "Non posso dirti quale gioco in particolare stiamo facendo, ma ci sarà un annuncio questo anno", ha rivelato The Rock.

Lo ha anche chiamato "tosto".

Ora sembra che sappiamo di quale serie si tratta, ed è probabilmente la più grande in circolazione. Si dice che reciti in una versione cinematografica di Call of Duty .

Una "fonte interna affidabile e comprovata" ha detto al sito cinematografico Giant Freakin Robot che Johnson è in trattative con gli studi sui piani per trasformare i giochi FPS di grande successo in un film di successo di Hollywood.

Questa non è la prima volta che viene pubblicizzato un film di Call of Duty. Activision Blizzard ha esplorato la possibilità in passato, avendo formato il proprio studio cinematografico e assumendo il regista di Gomorra Stefano Sollima nel 2015 per creare un universo cinematografico COD. Tuttavia, Sollima ha successivamente lasciato il progetto, rivelando che l'editore del gioco era diventato freddo all'idea. Ha affermato che Activision aveva spostato le sue priorità dalla produzione di film e / o programmi TV pochi anni dopo.

Con l' acquisizione proposta da Xbox in fase di approvazione, sembra che il lungometraggio sia tornato.

Scritto da Rik Henderson.