Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sarebbe un eufemismo suggerire che il mondo dei giochi è rimasto scioccato dall'annuncio dell'acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Così tante domande sono emerse subito dopo che l'accordo da 68,7 miliardi di dollari è stato reso pubblico.

La vendita sarà pagata alla cultura tossica del posto di lavoro di cui è accusato l'editore di terze parti? È saggio consolidare l'industria della produzione di giochi, ottenendo una manciata di grandi editori? E, forse più comunemente, significa che i giochi Activision e Blizzard diventeranno esclusive Xbox?

Lasceremo che altri rispondano e speculiamo sui primi due. Diciamo solo che speriamo vivamente che il nuovo Activision Blizzard diventi un posto migliore e più amichevole in cui lavorare per tutti sotto la guida di Xbox.

Ma, per quanto riguarda i possessori di console PlayStation , hanno ragione a preoccuparsi? Ecco i nostri pensieri.

Xbox ha annunciato martedì 18 gennaio 2022 di aver accettato di acquistare il più grande e uno dei più antichi editori di giochi di terze parti, Activision Blizzard, con un accordo del valore di 68,7 miliardi di dollari (circa 50 miliardi di sterline).

Non dovrebbe essere finalizzato fino a giugno 2023, l'accordo è il più grande nella storia di Microsoft e porterà Activision Blizzard e tutti i suoi bracci di sviluppo a diventare parte di Xbox Game Studios e riferire al capo di Xbox, Phil Spencer.

Potrebbe non essere ratificato, ovviamente. Anche se una società americana che rimane nelle mani di una società americana, piuttosto che acquisita dalla giapponese Sony, per esempio, potrebbe essere sufficiente per il governo degli Stati Uniti per approvarlo.

In caso di successo, significa che, per lo meno, i giochi Activision e Blizzard, incluso il catalogo arretrato di Call of Duty, verranno aggiunti a Xbox Game Pass . Come ha scritto Spencer nel suo blog di annuncio: "A breve, offriremo quanti più giochi Activision Blizzard possibile all'interno di Xbox Game Pass e PC Game Pass, sia nuovi titoli che giochi dall'incredibile catalogo di Activision Blizzard".

Ciò significa invariabilmente il rilascio del primo giorno di titoli futuri, incluso COD.

Ecco la parte difficile. Non lo sappiamo ancora con certezza, ma Spencer lascia intendere che ci sono piani per la continuazione di alcuni giochi su piattaforme rivali, tra cui PlayStation 4 e PS5: "I giochi Actision Blizzard sono disponibili su una varietà di piattaforme e abbiamo intenzione di continuare per sostenere quelle comunità che vanno avanti", ha aggiunto.

Se ciò significhi che Call of Duty: Warzone su PlayStation continuerà a essere supportato dopo l'acquisizione, o se saranno disponibili nuove versioni sulle console rivali, è ancora da determinare. Tuttavia, è nostra convinzione che entrambi saranno il caso.

COD è un franchise da un miliardo di dollari e gran parte delle sue entrate proviene dai possessori di PlayStation. Considerando le incredibili somme di denaro che Microsoft sta pagando per l'editore, vorrà sicuramente recuperarne la maggior parte il più rapidamente possibile. Inoltre, l'aumento delle vendite di Xbox o dell'abbonamento a Game Pass non può eguagliare l'importo perso per aver abbandonato le vendite di giochi PlayStation e gli acquisti in-game. Almeno a breve termine.

Sì, Xbox Game Studios ha una comprovata esperienza nel rendere esclusive le acquisizioni di grandi nomi - mi vengono in mente Starfield ed Elder Scrolls 6 di Bethesda - ma ha anche una comprovata esperienza nel mantenere la disponibilità multipiattaforma su un'altra enorme serie di giochi nella forma di Minecraft.

Per noi, riteniamo che il modello potrebbe applicarsi a Call of Duty: Warzone, mentre i futuri giochi COD una tantum potrebbero continuare a essere rilasciati perPlayStation 5 come giochi a prezzo pieno. Il vantaggio per Xbox sarebbe che sarà ancora più attraente per i possessori delle sue console e PC Windows come verrà dire giorno ma senza costi aggiuntivi con un abbonamento Xbox Game Pass.

Come per altri giochi Activision Blizzard, tutte le scommesse sono disattivate.

Al di là delle console e delle rivalità, riteniamo che il vero beneficiario dell'acquisizione sarà la piattaforma Cloud Gaming di Xbox .

Microsoft ha già confermato i piani per offrire giochi in casa senza la necessità di una console o PC, con potenziali dongle Xbox o piani di app per smart TV. Ma, per rendere il servizio più attraente della semplice comodità, è necessario che i giochi più grandi siano disponibili per gli abbonati. La formazione di Activision Blizzard è un importante trampolino di lancio per rendere il Cloud Gaming più attraente per i giocatori in casa, piuttosto che solo sui dispositivi mobili.

Forse, quindi, quelli che dovrebbero essere più preoccupati per l'affare e l'esclusività sono i giocatori di Stadia, Luna e GeForce Now. Questo è chiaramente il futuro campo di battaglia di Xbox, il suo piano oltre l'umile console, e acquistando Activision Blizzard ha già attivato l'opzione nucleare.

Scritto da Rik Henderson.