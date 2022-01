Call of Duty si scusa per lo stato difettoso di Warzone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Gli account dei social media di Call of Duty si sono uniti per porgere rare scuse ai giocatori per lo stato attuale dei giochi del franchise, che sono impantanati in bug ed exploit che sono in circolazione da settimane in molti casi.

I problemi più grandi sono probabilmente presenti in Warzone, il gioco battle royale free-to-play, che ha avuto problemi di bilanciamento delle armi per settimane insieme a bug significativi che hanno colpito ampie fette dei suoi giocatori.

Un messaggio alla nostra comunità. pic.twitter.com/a4xJTxVuGF — Call of Duty (@CallofDuty) 13 gennaio 2022

Sulle console di ultima generazione, in particolare, le prestazioni sono state estremamente inaffidabili dal passaggio alla nuova mappa Caldera, con frequenti freeze e crash, sebbene anche i giocatori su PS5 e Xbox Series X abbiano avuto problemi.

Anche Call of Duty: Vanguard ha avuto la sua parte di problemi, con lo sviluppatore Sledgehammer Games che ha mostrato alcune delle sue recenti correzioni insieme a un elenco dei suoi prossimi obiettivi, e Raven Software ha fatto lo stesso per Warzone, di cui prende il timone.

Non aiuterà le cose il fatto che sullo sfondo ci sia ancora (per quanto ne sappiamo) uno sciopero molto in corso tra il team di garanzia della qualità (QA) di Raven per una disputa sullo stato di 12 lavoratori che non sono stati assunti insieme al resto della squadra sotto contratto alla fine del 2021.

È interessante notare, tuttavia, che l'account principale di Call of Duty ha menzionato anche Modern Warfare del 2019, che ha sofferto un po' in background. Negli ultimi mesi, le modifiche destinate a Warzone, che gira sul client di Modern Warfare, hanno avuto conseguenze indesiderate per il bilanciamento e le regole multiplayer di quest'ultimo, che hanno lasciato il gioco con un elenco di meccaniche rotte. Speriamo che possa ottenere presto un po' di amore, insieme ai titoli più recenti della serie.

