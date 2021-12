Call of Duty Warzone arriverà sui dispositivi mobili?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone potrebbe essere in arrivo sui dispositivi mobili, secondo un leaker esperto. Arriva dopo la conferma da parte di Activision che sta lavorando a qualcosa per dispositivi mobili nel franchise di Call of Duty, anche se non sorprende che non commenti questa voce.

Tom Henderson ha un track record con il franchise di Call of Duty in particolare (insieme a un buon tasso di precisione quando si tratta di Battlefield), e ha recentemente confermato che, per quanto ne sa, cè una versione mobile di Warzone sulla buona strada per il mercato.

Call of Duty: Warzone Mobile è previsto per il 2022.



È stato recentemente aggiunto al database PlaytestCloud. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 7 dicembre 2021

Questo si basa in parte su un elenco che è stato scoperto su PlayTestCloud, che è un servizio attraverso il quale gli sviluppatori di dispositivi mobili possono eseguire test di gioco per i loro giochi prima del rilascio. Da allora PlayTestCloud ha affermato che lelenco non è stato creato da Activision ed era unipotesi da parte sua.

I migliori giochi per PS5 2021: fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 16 dicembre 2021

Tuttavia, Henderson sta tenendo duro e afferma che il gioco punta a uscire nel 2022, il che significa che è chiaramente un percorso equo nello sviluppo. Da un punto di vista neutrale, avrebbe molto senso per Activision capitalizzare il suo successo con Warzone.

PUBG e Fortnite hanno avuto versioni mobili redditizie per anni, mentre anche un giocatore più piccolo come Apex Legends è ora giocabile su dispositivo mobile e dai dati sulle entrate pubblicati dal normale gioco Call of Duty Mobile è chiaro che sarebbe probabilmente un gioco da ragazzi per il franchising per offrire anche Warzone.