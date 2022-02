Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard è uscito solo di recente, ma le voci sulla prossima puntata di Call of Duty che verrà lanciata verso la fine del 2022 stanno già prendendo una certa velocità.

Abbiamo raccolto tutti i dettagli chiave per te proprio qui, quindi continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere sul prossimo COD.

Così in anticipo rispetto a un rilascio di COD, generalmente non sappiamo molto su ciò che è in arrivo, ma questa volta è un po' diverso.

Nel settembre 2021, secondo due rapporti separati, uno dell'insider dell'industria dei giochi Tom Henderson e l'altro di VGC , è stato ampiamente riportato che il gioco che succederà a Vanguard sarà un sequel del riavvio di Modern Warfare del 2019.

Sembra che Call of Duty: 2022 abbia il nome in codice Project Cortez



Dovrebbe essere un sequel di Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 settembre 2021

Ciò significa che per quanto Modern Warfare 2019 abbia riutilizzato il famoso sottotitolo di Call of Duty 4, stiamo nuovamente riutilizzando il nome di un gioco precedente, anche se con una storia che sarà ispirata all'originale piuttosto che a una fedele rivisitazione degli stessi eventi.

Senza alcuna informazione precisa su quando uscirà il gioco, possiamo tranquillamente impostare la timeline tipica di Call of Duty, che vedrà il rilascio di Modern Warfare 2 all'inizio di novembre 2022 .

Inoltre, abbiamo persino visto indicazioni che il gioco dopo questo, COD del 2023, sarà un ritorno alla serie Black Ops , suggerendo che si sta verificando una rotazione familiare di titoli.

Presumibilmente chiamato internamente Project Cortez, il gioco presenterà una campagna per giocatore singolo che si dice si svolga durante la guerra alla droga guidata dagli americani in Sud America.

Secondo ulteriori resoconti di Tom Henderson , il gioco sarà ancora più grintoso di Modern Warfare 2019, che si è già avvicinato al realismo più di Call of Duty da un po' di tempo, con missioni come Clean House con spazi di gioco realistici e visione notturna.

Infinity Ward ha lavorato al gioco da quando ha rilasciato Modern Warfare, dandogli un sano ciclo di tre anni durante il quale innovare, e la campagna vedrà di conseguenza alcune belle aggiunte come scelte narrative (si spera più approfondite rispetto a "scegli se torturare un prigioniero" opzioni che abbiamo avuto prima) e pistole che a volte potrebbero incepparsi per metterti davvero sul torrente senza una pagaia.

La storia dovrebbe vedere la Task Force 141 del Capitano Price combattere contro i cartelli della Colombia in missioni sotto copertura che non saranno così militarizzate, concentrandosi invece su furtività e incisività.

Ci sarà ovviamente una notevole quantità di continuità dall'ultimo Modern Warfare quando si tratta di gameplay per il prossimo gioco di Infinity Ward, ma ciò lascia ancora spazio ad alcuni miglioramenti e aggiunte.

Ci aspettiamo ancora che abbia un tempo di uccisione ridotto, il che lo rende abbastanza hardcore per gli sparatutto, ma saremo interessati a vedere se abbraccerà alcuni dei progressi tecnici fatti da Vanguard nel frattempo.

Ad esempio, lo sparatutto della Seconda Guerra Mondiale offre molta più distruttibilità nelle mappe e negli ambienti, oltre a un sistema di montaggio delle armi esteso che ti consente di muoverti di più pur ottenendo bonus di controllo delle armi.

Pensiamo che quest'ultimo probabilmente rimarrà, ma non siamo sicuri del design ambientale, dato quanto molte mappe di Modern Warfare siano più pulite e meno ingombranti rispetto ad altri titoli di Call of Duty.

Altrove, l'ampio rapporto di Tom Henderson afferma che la campagna presenterà un'IA nemica più avanzata che reagirà maggiormente ai tuoi colpi e si fermerà alle ferite che infliggi mentre si nascondono ai ripari. Sembra un po 'triste scritto, ma in movimento probabilmente creerà solo una sensazione più coinvolgente mentre combatti.

Ha anche affermato che il gioco presenterà più mappe rimasterizzate dal componente multiplayer dell'originale Modern Warfare 2, il che significa che potremmo tornare in luoghi leggendari come Dust e Terminal.

Dopo la disordinata integrazione di Black Ops Cold War in Warzone, con una mappa riciclata e armi sbilanciate, Activision sembra essere consapevole che deve atterrare meglio quando si tratta di nuovi titoli COD che si mescolano alla sua sensazione free-to-play .

Vanguard ha portato con sé una mappa completamente nuova, Caldera, portando il combattimento nell'arena del Pacifico e portando finalmente una nuova posizione sul tavolo e, a quanto pare, Modern Warfare 2 cercherà di apportare un cambiamento annuale.

Sta per debuttare anche una nuova mappa, secondo le fonti di VGC, unendo molte delle sue mappe multiplayer per creare una grande mappa coerente più o meno nello stesso modo in cui è stato realizzato Verdansk. Questa è un'ottima notizia per chiunque abbia trovato un po' noioso un soggiorno di 18 mesi nella prima mappa di Warzone.

Scritto da Max Freeman-Mills.