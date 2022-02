Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard è uscito solo alla fine del 2021, ma le voci sulla prossima puntata di Call of Duty che verrà lanciata alla fine del 2022 stanno già prendendo una certa velocità.

Abbiamo raccolto tutti i dettagli chiave per te proprio qui, quindi continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere sul prossimo COD.

Molto prima di una versione COD, generalmente non sappiamo molto di ciò che sta arrivando, ma questa volta è un po' diverso.

Nel settembre 2021, secondo due rapporti separati, uno dell'insider dell'industria dei giochi Tom Henderson e l'altro di VGC , è stato ampiamente riportato che il gioco che succederà a Vanguard sarà un sequel del riavvio di Modern Warfare del 2019.

Sembra che Call of Duty: 2022 abbia il nome in codice Project Cortez



Dovrebbe essere un sequel di Modern Warfare 2019. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 settembre 2021

Ciò significa che per quanto Modern Warfare 2019 abbia riutilizzato il famoso sottotitolo di Call of Duty 4, stiamo riutilizzando di nuovo il nome di un gioco precedente, anche se con una storia che sarà ispirata dall'originale piuttosto che da una fedele rivisitazione degli stessi eventi.

Questa informazione è ora confermata, dopo una mossa insolita dal franchise: Infinity Ward ha fornito ai membri dei media un briefing sui suoi piani non solo per Modern Warfare 2 ma anche una nuova iterazione di Warzone che cadrà con esso. Puoi leggere i dettagli chiave in un aggiornamento della community pubblicato in seguito.

Iniziamo con uno sguardo al futuro:

COD 2022 è un sequel di MW 2019 e viene progettato con una nuova esperienza #Warzone (entrambi guidati da @InfinityWard )

Una massiccia evoluzione di BR, con un nuovissimo spazio di gioco e una nuova modalità sandbox

Un nuovo motore che alimenta sia il nuovo gioco che #Warzone — Call of Duty (@CallofDuty) 11 febbraio 2022

Senza alcuna informazione certa su quando uscirà il gioco, possiamo tranquillamente utilizzare la sequenza temporale tipica di Call of Duty, che vedrà l'uscita di Modern Warfare 2 all'inizio di novembre 2022 . È stato sviluppato principalmente da Infinity Ward, ma a quanto pare ci sono altri 10 studi che lavorano con capacità di supporto al gioco, anche se questo tipo di condivisione delle risorse non è una novità per la serie.

Inoltre, abbiamo anche visto indicazioni che il gioco successivo a questo sarà un ritorno alla serie Black Ops , suggerendo che una rotazione familiare di titoli sta girando. Tuttavia, un rapporto bomba di Bloomberg aveva indicato che non uscirà nel 2023 , lasciando Modern Warfare 2 con un ciclo completo di supporto di due anni di cui godere.

Questa è una grande notizia sia per il franchise che per il gioco, dal momento che nessun titolo ha avuto due anni interi senza un nuovo concorrente in oltre un decennio. Sarà interessante vedere quali piani Infinity Ward può escogitare per mantenerlo fresco per così tanto tempo.

Call of Duty normalmente esce su ogni singola piattaforma in grado di eseguirlo, per massimizzare le vendite, ma tutto è cambiato nel gennaio 2021 quando Xbox ha annunciato che stava acquistando Activision , l'editore della serie.

La notizia ha suscitato shock nella community poiché minaccia la possibilità che Call of Duty possa diventare una serie esclusiva per l'hardware Xbox su console da qualche parte in futuro. Sebbene alla fine ciò sia possibile, non influirà su Modern Warfare 2.

Il gioco uscirà prima che l'accordo sia completato e i contratti esistenti con PlayStation significano che almeno il prossimo COD principale in uscita nel 2023 dovrebbe apparire anche su PS4 e PS5. Microsoft ha anche dichiarato che intende mantenere il franchise su PlayStation una volta esaurite le offerte.

Pertanto, puoi essere certo che Modern Warfare 2 apparirà almeno su Xbox, PlayStation e PC quando verrà rilasciato, anche per le console precedenti.

Presumibilmente chiamato in codice internamente come Project Cortez, il gioco presenterà una campagna per giocatore singolo che si dice avrà luogo durante la Guerra alla Droga guidata dagli americani in Sud America.

Secondo un ulteriore resoconto di Tom Henderson , il gioco sarà ancora più grintoso di Modern Warfare 2019, che si è già addentrato ulteriormente nel realismo di quanto non abbia fatto Call of Duty per un po', con missioni come Clean House con sgomberi realistici della stanza e visione notturna.

Infinity Ward ha lavorato al gioco da quando ha rilasciato Modern Warfare, dandogli un sano ciclo di tre anni durante il quale innovare, e di conseguenza la campagna vedrà alcune belle aggiunte come le scelte narrative (si spera più approfondite del "scegli se torturare un prigioniero" opzioni che abbiamo prima) e pistole che a volte potrebbero incepparsi per metterti davvero su per il torrente senza una pagaia.

La storia dovrebbe vedere la Task Force 141 del Capitano Price combattere contro i cartelli colombiani in missioni sotto copertura che non saranno così militarizzate, concentrandosi invece su furtività e incisività.

Ci sarà ovviamente una notevole continuità rispetto all'ultimo Modern Warfare per quanto riguarda il gameplay del prossimo gioco di Infinity Ward, ma ciò lascia comunque spazio ad alcuni miglioramenti e aggiunte.

Ci aspettiamo ancora che presenti un basso time-to-kill, il che lo rende piuttosto hardcore come sparatutto, ma saremo interessati a vedere se abbraccia alcuni dei progressi tecnici fatti da Vanguard nel frattempo.

Ad esempio, lo sparatutto della seconda guerra mondiale offre molta più distruttibilità nelle mappe e negli ambienti, oltre a un sistema di montaggio delle armi ampliato che ti consente di muoverti di più pur ottenendo bonus per il controllo delle armi.

Pensiamo che quest'ultimo probabilmente rimarrà, ma non siamo sicuri del design ambientale, dato quanto molte delle mappe di Modern Warfare sono più pulite e meno disordinate rispetto ad altri titoli di Call of Duty.

Altrove, l'ampio rapporto di Tom Henderson afferma che la campagna presenterà un'IA nemica più avanzata che reagirà maggiormente ai tuoi colpi e alle ferite da frizione che infliggi mentre si chiudono al riparo. Suona un po' cupo scritto, ma in movimento probabilmente creerà solo una sensazione più coinvolgente mentre combatti.

Ha anche affermato che il gioco conterrà più mappe rimasterizzate dal componente multiplayer originale di Modern Warfare 2, il che significa che potremmo tornare in luoghi leggendari come Dust e Terminal.

Dopo la disordinata integrazione di Black Ops Cold War in Warzone, con una mappa riciclata e armi sbilanciate, Activision sembra essere consapevole di dover atterrare meglio quando si tratta di nuovi titoli COD che si mescolano alla sua sensazione free-to-play .

Vanguard ha portato con sé una mappa completamente nuova, Caldera, portando il combattimento nell'arena del Pacifico e portando finalmente una nuova posizione sul tavolo e, a quanto pare, Modern Warfare 2 cercherà di renderlo un cambiamento annuale.

Secondo il briefing della community, Infinity Ward sta costruendo una nuova esperienza Warzone da zero con Modern Warfare 2, su un nuovo motore che tutti i giochi COD condivideranno andando avanti per evitare problemi iniziali simili tra i loro ecosistemi.

Il gioco avrà una nuova mappa, insieme a una nuova modalità sandbox di cui non abbiamo sentito parlare molto di più, e Infinity Ward sembra fiducioso che scuoterà di nuovo il genere Battle Royale con questa nuova rivisitazione di Warzone.

