Call of Duty Warzone: Cosa c'è di nuovo nella Stagione 3?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone si è ormai ambientato a Caldera, dopo aver dato l'addio alla mappa originale, Verdansk, al lancio del gioco principale del 2021, COD Vanguard.

Le cose stanno diventando piuttosto selvagge anche nell'ultima stagione, con l'arrivo dei colossi Godzilla e King Kong sull'isola. Scopri tutti i dettagli qui sotto.

La Stagione 3 di Warzone, sottotitolata Classified Arms, è stata lanciata il 27 aprile, quindi potete rimboccarvi le maniche nel gioco ora.

Questa stagione di dimensioni mostruose è ora declassificata



Ecco tutto ciò che arriva nella Stagione 3 di #Vanguard e #Warzone: https://t.co/xsn4yK1UU5 pic.twitter.com/tdxCejh5hn- Call of Duty (@CallofDuty) April 21, 2022

C'è un mucchio di dettagli nell'immagine qui sopra su ciò che è arrivato nella stagione, ma li abbiamo suddivisi qui sotto.

Ci sono una serie di cambiamenti come parte della stagione, quindi li abbiamo separati in sezioni per voi. Potete controllare le note complete dell'aggiornamento per avere tutti i dettagli più dettagliati.

Il tanto atteso e vociferato arrivo di Godzilla e King Kong sull'isola sarà parte di un evento a tempo limitato chiamato Operation Monarch. Sappiamo che i due mostri saranno effettivamente presenti sull'isola grazie a scorci nei trailer come quello qui sotto.

Sii una forza contro la forza della natura



Preparati con il Battle Pass della terza stagione 'Classified Arms' il 27 aprile in #Vanguard e #Warzone. pic.twitter.com/yrHaLTYQzY- Call of Duty (@CallofDuty) April 25, 2022

Potete vederli muoversi e lanciare enormi attacchi.

La cosa importante da notare è che questo evento non è immediato - è previsto per l'11 maggio (speriamo che duri almeno qualche giorno in modo che abbiate un po' di margine di manovra per organizzare una sessione).

Ci sono quattro nuove armi per Warzone e Vanguard. Un nuovo fucile da tiro, l'M1916, è unito al fucile d'assalto Nikita AVT e puoi ottenerli entrambi gratuitamente livellando il tuo pass di battaglia.

Più avanti nella stagione, apparirà una nuova opzione da mischia, sotto forma di un martello chiamato Junkyard Jet, probabilmente ispirato alla forza bruta di King Kong. Infine, ad un certo punto apparirà anche una SMG chiamata H4 Blixen.

Alcuni cambiamenti sono arrivati a Peak, la cima del vulcano centrale di Caldera, finendo i lavori di costruzione in corso e trasformandolo in una fortezza più completa. Questo dovrebbe renderlo un punto di caduta ancora più caldo di quanto non fosse già.

Nuovo è anche un punto di interesse chiamato Dig Site, dove enormi scheletri alludono a un passato folle per Caldera, mentre le aree Runway e Lagoon stanno ricevendo più punti di copertura, per renderle un po' meno aperte e vulnerabili.

Il gulag, il salone dell'ultima possibilità di Warzone, ha ricevuto una nuova mappa, apparentemente ambientata nella stiva di una nave da carico. È passato un po' di tempo da quando il gulag ha avuto una nuova rotazione, quindi questo potrebbe essere il benvenuto per coloro che tendono a morire spesso mentre giocano.

Il precedente aggiornamento per Warzone è uscito il 23 marzo dopo alcuni giorni di teaser di Raven Software su ciò che avrebbe comportato.

#Warzone Season Two Reloaded lancia alle 9AM PST



Un nuovo LTE - Rinascita Rinforzata, Stazioni per il Commercio di Armi, Stazioni per l'Acquisto Dispiegabili, nuove Modalità, una nuova Arma, nuovi Operatori, nuovo Gameplay, e altro ancora!



Le Patch Notes sono disponibili su: https://t.co/oX0RLkVUU1 pic.twitter.com/GJZBHH2Xiv- Raven Software (@RavenSoftware) March 23, 2022

Ciò significa che se non avete giocato da prima dell'aggiornamento, vorrete assicurarvi di scaricare la patch indipendentemente dalla piattaforma su cui vi trovate.

Questo aggiornamento per Warzone si è concentrato principalmente su Rebirth Island, la mappa più piccola che ospita alcune delle playlist meno impegnative e più casual del gioco, ma ci sono stati alcuni cambiamenti significativi che si applicano anche a Caldera.

Arms Race, Rebirth Reinforced, and the COD-Father



Scopri tutto quello che sta arrivando su #Vanguard e #Warzone nella Season Two Reloaded.https://t.co/6N7IqzBbYk pic.twitter.com/7adVQ7uZRj- Call of Duty (@CallofDuty) March 21, 2022

L'isola dal sapore di Alcatraz è stata una colonna portante da quando è stata lanciata insieme a Verdansk un paio di anni fa, e questa è la più grande serie di cambiamenti che l'hanno colpita da allora. Ci sono un bel po' di nuovi punti di interesse che aiutano ad aggiungere copertura a punti come il cortile della prigione che prima erano molto aperti.

Anche l'illuminazione della mappa è cambiata sostanzialmente, mentre l'arredamento di tutta l'isola è stato aggiornato per riflettere la supremazia dei cattivi produttori di gas Nova 6 di Stitch, nel canone leggermente complicato del mondo di Call of Duty.

C'è una nuova SMG da provare, l'Armaguerra, che colpisce bene e duramente a distanza ravvicinata, ma sembra anche avere un rinculo abbastanza gestibile da funzionare anche a distanze leggermente maggiori. È anche nella rotazione del bottino di terra sia per Rebirth che per Caldera, quindi potete provarla lì.

Ora puoi trovare dei drop molto rari che ti permettono di spawnare in una buy station lanciata in aria che rimane in giro per qualche minuto - un'opzione enormemente utile se hai bisogno di ricomprare qualcuno nella partita o di ottenere il tuo loadout ma non hai una buy station a portata di mano.

Modifiche alla borsa dell'armatura e alla maschera antigas

Piccole modifiche alle maschere antigas significano che ora è possibile rilasciare una maschera per un compagno di squadra, mentre le borse dell'armatura ora mostrano il numero di piastre che contengono, rendendo più facile gestire l'armatura una volta che si ha già una borsa.

Ci sono alcune modifiche al bilanciamento delle armi e dei loro accessori, anche se queste sono abbastanza granulari da non causare un cambiamento drammatico nella meta a questo punto - potete trovare maggiori dettagli nelle note complete della patch qui.

L'ultima stagione di Warzone è stata prolungata di qualche settimana per dare a Raven e agli altri team di sviluppo più tempo per preparare la prossima, ma la Stagione 2 ha debuttato il 14 febbraio.

La miglior difesa è un attacco pesantemente corazzato. Scoprite cosa sta arrivando in #Vanguard e #Warzone nella Stagione 2 - in arrivo il 14 febbraio.



Per saperne di più: https://t.co/SQzphcLEAX pic.twitter.com/nTtawCL34m- Call of Duty (@CallofDuty) 8 febbraio 2022

Questo significa che potete tuffarvi in Caldera proprio ora e controllare tutti i nuovi contenuti e le modifiche.

Questa è una serie seria di cambiamenti per Warzone, anche per gli standard di una nuova stagione. Potete trovare tutti i dettagli sul blog di Call of Duty qui, ma abbiamo tirato fuori i punti salienti qui sotto.

Ci sono quattro nuove armi da sbloccare e utilizzare nel corso della stagione, tra cui il KG M40 Assault Rifle e il Whitley LMG il primo giorno, entrambi i quali apparentemente confezionano alte uscite di danno e rinculo gestibile.

La piccozza debutterà in un bundle a metà stagione, mentre l'Armaguerra 43 SMG uscirà anche come parte dell'aggiornamento di metà stagione.

Parte della storia in corso di Warzone coinvolge la scoperta del gas Nebula V su Caldera, e giocherà un ruolo importante nel gameplay. Ci sono nuovi aggiornamenti del campo intorno al gas.

In primo luogo, Nebula V Ammo aggiunge un caricatore di munizioni tossiche alla tua pistola, che non infligge danni extra ai giocatori ma aggiunge un effetto se li abbatti - saranno circondati da una nuvola di gas per ostacolare chi cerca di rianimarli come fa il gas cerchio.

Ancora più potenti sono le bombe Nebula V, oggetti super-rari che ti permettono di far esplodere un esplosivo a tempo per creare un mini-circolo di due minuti di gas su un'area, bloccando i fiancheggiatori o intrappolando le persone in un edificio.

Infine, l'aggiunta delle Stazioni di decontaminazione portatili controbatte un po' a questo - ti permettono di creare un rifugio sicuro in Nebula V o nel gas circolare, dandoti il tempo critico per guarire e rivestire la tua armatura prima di andare avanti.

Nuovi veicoli sono arrivati nelle modalità Vanguard Royale, anche se è possibile guidarne solo uno - il nuovo bombardiere.

Questo aereo a quattro uomini può sganciare carichi utili che distruggono le casse di carico e infliggono danni massicci ai giocatori e ai veicoli, quindi le squadre possono cercare di concentrarsi sull'abbattimento dei cannoni AA e dei camion. Anche gli aerei standard possono fare danni significativi ai bombardieri, anche se la loro riserva di salute è stata fortunatamente ridotta.

Sono nuovi anche i camion da trasporto corazzati che guidano lungo percorsi prestabiliti e si difendono con le mitragliatrici. Sono difficili da abbattere ma lasceranno un bottino di alto livello, compresa la possibilità di ottenere una bomba Nebula V.

Per la prima volta al di fuori delle modalità a tempo limitato, Warzone ha scenari PvE (o, più precisamente, PvPvE). Due nuovi tipi di luoghi sono sorvegliati dall'IA nemica per i giocatori da eliminare in combattimenti che potrebbero avvisare le altre squadre della loro posizione.

La prima è una fabbrica chimica, vicino alle miniere e ai porti, che si espande su una raffineria che c'era già. Ha guardie di pattuglia e un bottino di alto valore insieme a una sorta di trappola che i giocatori possono piazzare. Inoltre, sono stati aperti sette nuovi laboratori sotterranei - abbiamo visto varie botole e porte bunker in giro per Caldera, quindi potresti già sapere dove sono, anche se i cerchi sulla tua mappa renderanno le cose più ovvie.

Anch'essi sono sorvegliati da squadre di soldati IA, ma contengono un bottino che comprende maschere di gas durevoli e potenziali munizioni Nebula V.

Prendendo una nota dai libri scritti da Apex Legends e PUBG, questi nuovi palloncini sparsi per la mappa ti permettono di salire con lo zipline fino a un'altezza e poi saltare via per una planata con il paracadute verso una nuova posizione a centinaia di metri di distanza, dandoti un modo per superare rapidamente il gas o uscire da un impegno.

Dopo un'enorme quantità di costernazione, Raven ha recentemente annunciato che stava facendo un importante cambiamento al bilanciamento in Warzone, con effetto immediato. Mentre quando Pacific ha lanciato il programma per l'acquisto di un loadout è cambiato, per far aspettare più a lungo i giocatori prima che fosse disponibile, questo è stato revocato.

Un aggiornamento di #Warzone è entrato in funzione!



I Loadout Drops sono ora disponibili per l'acquisto tramite le Buy Stations fin dall'inizio della Battle Royale. Niente più attese!



Le Season One Patch Notes sono state modificate (vedi 3 febbraio): https://t.co/c5RLdmMEW6 pic.twitter.com/oZUUBORvkW- Raven Software (@RavenSoftware) 3 febbraio 2022

Questo significa che d'ora in poi, nel momento in cui avrete raccolto 10.000 dollari, potrete acquistare un loadout drop, indipendentemente dal momento della partita. La comunità si è rallegrata dopo aver richiesto il cambiamento per settimane, anche se siamo un po' preoccupati che significhi solo che le squadre migliori in ogni lobby otterranno le loro armi migliori ancora più rapidamente.

Raven ha recentemente rilasciato un aggiornamento di metà stagione per Caldera, regolando un carico di armi e correggendo una serie di bug, anche se il gioco ha ancora un sacco di problemi tra cui un freeze molto frequente quando si apre una Buy Station.

Si tratta di un aggiornamento piuttosto basso rispetto ai lanci di metà stagione dei mesi passati, senza un tema principale o nuovi eventi della mappa, ma se gli sviluppatori stanno concentrando le loro energie sulla correzione di bug ed exploit non ci lamentiamo.

L'aggiunta principale in questo aggiornamento è una nuova SMG, la Welrod Gun, che Raven dice essere un'opzione a corto-medio raggio, come la maggior parte delle SMG. È possibile sbloccarla ottenendo uccisioni puntando verso il basso i mirini delle SMG, e non dovrebbe essere troppo oneroso ottenerla.

Il nuovo aggiornamento include anche una serie di aggiustamenti alle armi e ai loro accessori, concentrandosi in particolare su Bren, STG44 e MP40, che sono stati forse un po' troppo facili da usare dal lancio di Pacific.

Sono un po' troppo dettagliati per essere approfonditi ma, in generale, più rinculo dovrebbe essere presente quando si usano meta attacchi come il Carver Foregrip su queste armi, rendendole almeno un po' più impegnative in alcuni combattimenti.

Potete trovare tutti i dettagli di tutti i cambiamenti, fino alla percentuale, nelle note della patch che Raven ha pubblicato proprio qui.

Warzone Pacific (come si chiama ora) è live in questo momento, dopo il lancio per tutti il 9 dicembre 2021.

Questo significa che sei libero di esplorare la nuova mappa, Caldera.

segna il tuo drop.



Dove ti lascerai cadere? #Warzone pic.twitter.com/F9btJRH0Q0- Call of Duty (@CallofDuty) 30 novembre 2021

Puoi farti un'idea della nuova mappa grazie al Tweet di Call of Duty, che rivela le sue regioni e aree principali, che puoi anche vedere in movimento grazie al trailer qui sotto. Ora che il gioco è completamente fuori in natura, però, sarete in grado di vedere molti più filmati di gameplay su YouTube, anche, o saltare in te stesso

Abbiamo un sacco di dettagli chiave su come funziona Warzone Pacific rispetto alla vecchia versione - in particolare, come funzionano le armi. Con tre giochi di armi da bilanciare, è un po' complicato.

Una nuova modalità chiamata Vanguard Royale è limitata alle sole armi dell'Avanguardia per un campo di battaglia adatto al periodo. C'è anche una modalità principale Battle Royale in cui è possibile mescolare e abbinare tutte le armi che hai sbloccato.

Vanguard Plunder riporta anche la modalità di raccolta di denaro nel roster, per un modo più rilassante di far salire di livello le armi.

Ci sono nuovi veicoli, compresi gli aerei per la prima volta in assoluto, e i camion antiaerei per aiutare a contrastare la minaccia che rappresentano. Gli aerei sono abbastanza semplici da controllare e davvero letali, ma la buona notizia è che i camion e le postazioni antiaeree li distruggono molto rapidamente.

Un post sul blog quando Caldera è stato lanciato aveva assolutamente un sacco di dettagli sul cambiamento della mappa, ma forse altrettanto eccitante come la nuova posizione sono alcuni dei molti cambiamenti di equilibrio che ha dettagliato per il gioco stesso.

Per prima cosa, il ritmo di ogni partita ha ricevuto un enorme cambiamento - ora è possibile acquistare un loadout drop solo una volta che le scatole gratuite arrivano dopo pochi minuti in ogni partita. Essendo presente nella modalità di gioco Verdansk Flashback, questa è stata una caratteristica benvenuta che ha reso i combattimenti all'inizio della partita un po' più equilibrati, a nostro parere.

L'esperienza del gulag è tornata, questa volta ospitata in un pozzo di miniera, ma ora tornerete nella mappa principale dopo aver vinto con qualsiasi arma ed equipaggiamento che avevate alla fine del combattimento - quindi conservare munizioni e tattiche potrebbe darvi un vantaggio una volta atterrati.

Stopping Power è stato rimosso dal gioco interamente, e Dead Silence è stato nerfato per diventare più raro e per rinfrescarsi solo dopo un'uccisione, piuttosto che all'infinito. Anche il tanto temuto Kali Sticks melee è stato colpito da un nerf, mentre Stun Grenades e Heartbeat Sensors hanno entrambi ridotto un po' la loro utilità.

La maggior parte delle letali infligge più danni ora, con la granata Stim e la granata istantanea che hanno ricevuto dei miglioramenti alla loro utilità (la prima ti dà un aumento di velocità, mentre la seconda ha un raggio molto più ampio). Anche l'umile granata esca ha ricevuto un buff per confezionare palline di gomma che infliggono danni leggeri ai nemici vicini.

Le maschere di gas non interrompono più le animazioni così spesso come una volta (è una lode), mentre le nuove bombole di gas possono essere trasportate con entrambe le mani ed essere fatte esplodere per danneggiare i nemici, rendendole perfette per le trappole. Si possono anche attaccare alle teleferiche per fare una brutta sorpresa alle parti in cima agli edifici.

Infine, l'aggiunta di aree di acqua bassa in cui è possibile guadare permette ai giocatori di attenuare gli effetti di Tracker per nascondersi in modo più efficiente, o accovacciarsi per ottenere i benefici di Cold-Blooded. Lanciare una Molotov sull'acqua, nel frattempo, provoca un effetto fumo che potrebbe offrire un'utile copertura.

Per avere un senso completo di tutte le modifiche al bilanciamento, controlla le note della patch per l'aggiornamento proprio qui (attenzione, sono estese!).

Anche i contratti ricevono alcune modifiche, con nuovi tipi di contratto che entrano nella mischia. I contratti Supply Drop lanciano sulla mappa una cassa di rifornimento piena di denaro e di beni che chiunque può raccogliere, ma danno alla tua squadra e solo alla tua squadra il luogo esatto in cui cadrà.

Big Game Bounty, che qualcuno sarà in grado di raccogliere solo una volta per partita, segnerà il leader delle uccisioni del gioco per voi da cacciare, dandovi una vera sfida e offrendo ricompense più grandi come risultato.

Infine, un misterioso Contratto Top Secret non appare sulla minimappa e porterà ricompense extra succose, ma ti assegnerà un tipo di contratto casuale senza che tu abbia alcuna voce in capitolo.

In cima a tutti questi cambiamenti di gameplay, naturalmente, c'è l'arrivo del nuovo anti-cheat Ricochet di Call of Duty su PC, che sarà una grande spinta per i giocatori su tutte le piattaforme grazie al crossplay.

Un anti-cheat a livello di kernel, monitorerà il gioco sospetto e i programmi esterni che influenzano il gioco, e si spera che faccia una grande differenza nella quantità di imbrogli che avvengono nelle lobby pubbliche di Warzone.

Potete leggere di più qui, sul sito di Call of Duty.

Prima di lasciare Verdansk per l'ultima volta all'inizio di dicembre, c'è stata una raffica di eventi live da godere sulla vecchia mappa, dando l'addio a questo parco giochi familiare.

Abbiamo apprezzato l'Operazione Verdansk Flashback, che è stata progettata per dare ai giocatori ricordi di tutti i tempi che hanno avuto a Verdansk - è stata una carneficina assoluta con continui eventi in-game.

C'è stato anche un evento live in corso chiamato Secrets of the Pacific, che ha incaricato i giocatori di raccogliere file di intelligence sulla nuova mappa, Caldera, per scoprire di più su di essa prima che avvenga la migrazione.

Infine, c'era una modalità limitata di un giorno chiamata Last Hours of Verdansk, un evento live completo che dava l'addio alla favolosa mappa, annunciando l'inizio di Warzone Pacific. Ha incaricato i giocatori di controllare un bunker alla fine di una partita, ed è stato un divertimento frenetico che ha dato ai suoi vincitori un biglietto da visita unico di cui vantarsi.

Scritto da Max Freeman-Mills.