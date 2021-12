Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone non mostra alcun segno di rallentamento, con oltre 100 milioni di giocatori in tutto il mondo che si sono lanciati nel gioco per battersi in stile COD. E quale modo migliore per trascorrere le giornate se non con un gioco battle royale free-to-play, legato a un franchise già dominante?

Il gioco ha appena subito il suo più grande cambiamento dal lancio, allontanandosi finalmente dalla sua mappa di Verdansk e atterrando su Caldera, unisola del Pacifico, per unirsi a Vanguard . Il gioco è cambiato, ma ci stiamo giocando dallinizio e abbiamo ancora molti consigli per aiutarti.

Siamo caduti più volte di quanto possiamo contare nella zona, praticando e facendo squadra per capire alcune strategie e suggerimenti utili che puoi prendere nelle tue sessioni. Dillo a bassa voce, stiamo anche vincendo qualche partita. Quindi, ecco i nostri migliori consigli per diventare un giocatore COD Warzone migliore.

La tua scelta della zona di atterraggio è una variabile chiave allinizio di una partita. Nel momento in cui vedi quel filmato dellaereo che si avvia, puoi aprire la schermata della mappa per la tua partita e vedere dove inizierà il cerchio di gas che si restringe. Questo può aiutarti a capire dove è più probabile che le persone atterrino e dove dovrai mirare mentre si avvicina.

È importante che, man mano che la tua fiducia cresce, puoi adattare le tue tattiche su questo fronte. Se non ti piacciono gli scontri a fuoco caotici, forse vai più remoto per ottenere dellequipaggiamento solido. In alternativa, scegli lapproccio "prova del fuoco" e allenati a combattere cercando aree affollate come la sempre popolare Capitale. Dipende da te, ma assicurati di scegliere un posto come squadra.

Praticamente nel momento in cui Warzone è andato in diretta, i giocatori hanno escogitato un modo sfacciato per ottenere un po di vantaggio in una partita. Quando scendi dallaereo sulla mappa, puoi far scattare il paracadute ogni volta che vuoi per planare più lentamente. Ciò che la gente ha capito, tuttavia, è che puoi effettivamente tagliare la corda per immergerti di nuovo e riattivare il paracadute tutte le volte che vuoi. Ora la maggior parte dei giocatori lo usa a proprio vantaggio.

In primo luogo, mentre cadi, aprire il paracadute e poi tagliare le corde ti dà un breve aumento di velocità e ti proietta in avanti in modo più aggressivo, permettendoti di coprire il terreno più rapidamente per raggiungere la zona di atterraggio prescelta.

In secondo luogo, dopo aver tagliato via il paracadute, ottieni alcuni secondi in cui viene estratta la pistola di partenza, potenzialmente permettendoti di sparare ad altre persone che cadono, per ottenere quel primo piccolo vantaggio - se stai bene essere un po tossico.

Infine, puoi anche derapare lateralmente con lo scivolo per coprire più terreno senza perdere quota: un ottimo modo per fare enormi discese lunghe per allontanarti dai punti affollati.

Warzone ha al centro uneconomia in contanti. Raccoglierai denaro mentre corri e guadagnerai di più per il completamento dei contratti (ne parleremo più avanti). Alcune partite difficilmente ne troverai, mentre in altre nuoterai abbastanza presto. In ogni caso, assicurati di non rimanere troppo a lungo sui tuoi soldi.

Nelle modalità Battle Royale, non ci sono bonus per trattenere i contanti, quindi è davvero lì solo per te da usare nelle stazioni di acquisto contrassegnate sulla tua mappa. Questi ti consentono di acquistare una selezione di killstreaks come Precision Airtsrikes e Cluster Strikes, oltre a più corazze e dropout loadout. Il nostro consiglio è di essere proattivi nellacquisto di questi premi: non puoi portare i soldi con te, dopotutto, e un UAV tempestivo potrebbe farti vincere uno scontro a fuoco molto facilmente.

Detto questo, se i tuoi compagni di squadra stanno morendo molto, potresti voler conservare $ 4.000 per riacquistarli, se non riescono a vincere la loro lotta redentrice del Gulag.

Il denaro è importante, quindi, ma quando arrivi a una stazione di acquisto potrebbe valere la pena sapere quale dovrebbe essere la tua priorità. Come abbiamo detto, i killstreaks possono essere di grande aiuto, ma la priorità assoluta nella tua squadra dovrebbe essere che qualcuno acquisti un Loadout Drop il prima possibile durante ogni partita. Questi lanci consentono a tutta la tua squadra di scegliere uno dei loro equipaggiamenti personali con cui scambiare, ottenendo le armi e lequipaggiamento personalizzati.

È come infilarsi un guanto in questo contesto, permettendoti di entrare nel ritmo con un carico con cui ti senti a tuo agio, e tutti i migliori giocatori lo usano per dominare. Segui lesempio, se puoi!

Tuttavia, ora che Pacific è stato lanciato, puoi acquistare un tuo loadout solo una volta che quelli gratuiti scendono in pochi minuti in ogni gioco. Sebbene ciò possa far sembrare che acquistarne uno sia inutile, pensiamo comunque che ne valga la pena, per evitare il rischio di imbattersi in altre squadre nella tua casella gratuita e per cogliere la possibilità di un airdrop senza incidenti.

Per quanto riguarda i tuoi stessi loadout, mentre puoi ovviamente sentirti libero di sperimentare anche i vantaggi, ti consigliamo vivamente di utilizzare Ghost per impostazione predefinita, che ti nasconderà dagli UAV e dai monitor del battito cardiaco. È praticamente una scelta obbligatoria a meno che tu non voglia che una classe Overkill ottenga due delle tue armi preferite contemporaneamente.

Se sei scoraggiato dal prezzo di $ 10.000 di un calo del carico, tuttavia, ci sono alcuni buoni modi per guadagnare denaro e bottino mentre ti muovi sulla mappa: i contratti. Questi sono contrassegnati per te e rientrano in un certo numero di tipi: Taglie (e Taglie Big Game), Scavenger, Recon, Most Wanted, Supply Drop, Supply Run e [TOP SECRET].

Le taglie contrassegnano un giocatore sulla mappa per te, in un raggio che si riduce man mano che ti avvicini a loro, dandoti un determinato periodo di tempo per localizzarlo e ucciderlo e ricompensandoti se muoiono. Utilmente, se prendi una taglia e qualcun altro uccide quel giocatore, riceverai comunque una ricompensa minore. Non cè nessun aspetto negativo nel prenderne uno: ti dirà dove si trova un giocatore e otterrai XP solo per averlo avviato. Un Big Game Bounty può essere scelto solo una volta per partita e prende di mira chiunque nella lobby abbia più uccisioni per ricompense maggiori.

I contratti Scavenger segnano una successione di tre casse di bottino da trovare e aprire, con un solido bottino in esse e una ricompensa in denaro al termine del set. Riceverai anche un drop garantito di unArmatura Satchel quando lo finisci, permettendo a un giocatore di contenere fino a 8 piastre. Ancora una volta, queste non sono sciocchezze, anche se sono bersagli molto popolari allinizio delle partite.

Le ricognizioni , nel frattempo, ti indirizzano verso un punto di cattura da bloccare e possono sembrare un po più rischiose. Ti richiedono di stare fermo per un po, a volte allaperto. Ti diranno dove si chiuderà il cerchio, tuttavia, come un enorme vantaggio tattico e sono i preferiti per i giocatori esperti, e puoi accumulare queste informazioni se ti muovi rapidamente.

Most Wanted è unarma a doppio taglio. Sei contrassegnato come un obiettivo per tutti sulla mappa, per tre minuti, ma se sopravvivi a quel limite di tempo non solo ottieni una ricompensa in denaro, ma tutti i compagni di squadra morti tornano istantaneamente nel gioco, sia che si trovino nel gulag o spettatore.

Lancio di rifornimenti viene lanciato in una preziosa cassa di rifornimenti e dice alla tua squadra esattamente dove atterrerà, mentre chiunque altro nella hall può vederlo entrare e cercare di intercettare senza quella guida.

Supply Run ti dà un tempo limitato per arrivare a una stazione di acquisto specificamente contrassegnata. Arriva in tempo e godrai di sconti personali sul tuo prossimo acquisto (incluso un kit di auto-rianimazione o riacquisto gratuito) per darti un vantaggio andando avanti.

Infine, [TOP SECRET] ti offre un contratto casuale con una ricompensa potenziata per recuperare la lotteria a cui stai partecipando.

Lultima parola, tuttavia, è che questi contratti non sono solo buoni per il bottino e il denaro, ma ti danno anche un obiettivo a breve termine a cui mirare e sono un ottimo modo per far sembrare una partita più strutturata e meno congetturale. Francamente, sfogarsi in un gioco in cui hai spuntato un paio di contratti è più divertente che nascondersi in un posto per 20 minuti e poi morire.

Continuiamo a menzionare le squadre e, sebbene tu possa giocare a Warzone in modalità Solos, lobiettivo è chiaramente ancora che la maggior parte dei giocatori si unisca a una squadra nella modalità Battle Royale principale. Ti invitiamo quindi a pensare tatticamente come squadra, quindi. Se sei seduto con unarmatura completa e cinque piastre di riserva, mentre i tuoi compagni di squadra non hanno niente, lascia cadere alcune piastre da raccogliere.

Lo stesso vale per contanti e munizioni: spesso accade che solo unendo i tuoi soldi si possa acquistare un segnalino di carico, ad esempio. Ciò incoraggerà un gioco più disinteressato a lungo termine.

Proprio come ogni altro gioco battle royale dalluscita di Apex Legends, Warzone ha un sistema di ping che ti consente di comunicare con i tuoi squaddies. Ti consente di mostrare loro cosa stai guardando o dove stai mirando. Questo è un consiglio facile, ma usalo sempre, ogni volta che puoi, e mappalo su un pulsante con cui ti senti a tuo agio per renderlo più semplice. Più informazioni condividi, più lontano andrà la tua squadra.

Cè anche una gamma di attrezzature da campo che puoi trovare sulla mappa mentre procedi, che possono aiutarti in un pizzico. Che si tratti di una copertura dispiegabile per bloccare la visuale di un nemico, dellaggiornamento sul campo di Dead Silence per renderti tranquillo per un incantesimo o altro, ci sono molti modi in cui questi possono aiutarti.

Una tattica divertente che è stata rapidamente scoperta riguarda il drone da campo che puoi trovare. Se usi il drone e un compagno di squadra ha equipaggiato C4, può effettivamente far cadere il C4 sul drone per trasformarlo in una bomba mobile miniaturizzata (anche se questo non funzionerà in Vanguard Royale, dove lequipaggiamento non è disponibile).

Una delle parti più rinfrescanti di Warzone è che la morte non deve essere affatto la fine. In primo luogo, a meno che tu non muoia proprio verso la fine del gioco, dopo la tua prima morte verrai mandato al Gulag, una miniera di una prigione dove aspetterai uno scontro a fuoco uno contro uno per guadagnare il rientro in il campo di battaglia. Anche se perdi, la tua squadra può comunque riscattarti se ha i soldi.

Se due di voi vanno al Gulag contemporaneamente, però, potreste essere in grado di aiutarvi a vicenda. Spesso il nostro compagno di squadra è stato in grado di chiamarci mentre guardavano la nostra sparatoria, aiutandoci a vincere e poi a rimetterci in gioco. Approfitta di tutti i vantaggi che puoi ottenere!

Naturalmente, Warzone non è solo puro battle royale: cè anche Plunder, una modalità che ti vede ronzare per la mappa alla ricerca di denaro e denaro da solo, prima di inviarlo via in punti designati. È molto più caotico e frenetico del battle royale, soprattutto perché i respawn sono abilitati e non cè un cerchio di gas di cui preoccuparsi.

Se vuoi un cambiamento dalla tensione mozzafiato dei round di Battle Royale, è unottima opzione per cambiarlo e potresti persino scoprire che lo preferisci. È particolarmente utile per far salire di livello le tue armi: entra in Plunder con un gettone XP arma doppia dal vivo e concentrati sulle corse di rifornimento con i veicoli e sfreccerai nelle classifiche.

In alternativa, la stagione 1 ha visto laggiunta di una seconda mappa più piccola, Rebirth Island, modellata su Alcatraz. È una mappa di gioco frenetica che racchiude lazione in uno spazio molto meno ampio ed è unaltra grande opzione se vuoi cambiare il ritmo. Tornerà presto su Warzone Pacific.

Dal lancio ci sono già stati molti cambiamenti alle playlist in Warzone: abbiamo una modalità Solos, se ti va di affrontare la mappa da solo, e il lancio della (originale) Stagione 3 ha visto laggiunta di Quads, sollevando la dimensione della tua squadra a quattro. È perfetto se escludi sempre un compagno per scendere a una squadra di tre uomini.

Tuttavia, se non hai quattro persone e non vuoi una squadra casuale, puoi sempre modificare le impostazioni di Riempimento squadra per assicurarti che siano solo i tuoi amici e rischiare con una squadra più piccola. È sicuramente uno svantaggio, ma può essere divertente vedere come le tue tattiche devono cambiare sotto costrizione.

Con il lancio di Pacific, Warzone ha avuto un problema sotto forma di innumerevoli armi da integrare in tre giochi. Mentre la modalità principale Battle Royale ti consente di utilizzare qualsiasi combinazione di questi come preferisci, pensiamo che molti giocatori potrebbero preferire Vanguard Royale.

Questa modalità limita il pool di armi ed equipaggiamento solo a quelli di Vanguard e, a nostro avviso, al momento sembra lopzione più equilibrata e snella. Puoi vedere le differenze complete nelle opzioni di caricamento di seguito.

È una lunga lista, ma la vera differenza è nelle armi e Vanguard Royale ti farà imparare il pool di armi più velocemente e su un campo di gioco più equo: provalo se le altre modalità ti stanno massacrando.

Potresti non averlo realizzato, ma ci sono due situazioni in Warzone che inviano un segnale luminoso nel cielo che i giocatori vicini possono vedere. Uno sta iniziando a catturare un punto contratto Ricognizione, che emette un bagliore bianco, mentre laltro sta riacquistando un compagno di squadra, che emette un bagliore rosso.

Tieni docchio questi segnali mentre ti muovi sulla mappa e potresti ottenere la caduta su una squadra che si accampa in un punto di cattura o in attesa che un compagno di squadra non saccheggiato ritorni nella mischia.

È facile e allettante trovare un paio di punti sulla mappa in cui ami abbandonare, sia perché sono generalmente isolati o carichi di bottino, ma combatti limpulso di tornarci troppo spesso. Migliorerai più rapidamente e imparerai la mappa molto più velocemente, se aumenterai i punti di consegna e occasionalmente andrai in luoghi che sai essere più affollati. Cambierà anche il ritmo della tua sessione di gioco, che pensiamo sia una buona cosa.

Quando entri nel gioco finale di una partita, una tattica popolare e potente è quella di abbracciare il bordo esterno dellanello di gas mentre si chiude, eliminando i bersagli in fuga e rimanendoti appena davanti. Fondamentalmente ciò richiede che tu abbia una maschera antigas, in modo da essere meno a rischio, ma tieni presente che le animazioni on-off della maschera possono essere dirompenti (anche se il lancio di Pacific ha reso questo meno un problema).

La prima volta che ti succede, ti rovinerà la giornata, ma il tuo personaggio che indossa e toglie la maschera può interromperti il fuoco e ridurti a un inutile fuoco dellanca per un paio di secondi nei momenti chiave, quindi assicurati di pianificare per esso. Non è necessariamente qualcosa che sarai mai in grado di controllare in modo affidabile, ma se impari ad aspettarti linterruzione almeno smetterai di esserne così infastidito.

La stagione 4 (che significa la prima stagione 4, non lequivalente della Guerra Fredda) è stata lanciata nel corso della giornata per lamentarsi delle dimensioni dei file in tutto il mondo e la sua principale aggiunta iniziale arriva sotto forma di eventi in-match. Questi sono ora più comuni che mai e possono accadere casualmente durante qualsiasi partita. Ci sono più tipi:

Jailbreak: tutti coloro che sono stati eliminati respawnano tramite airdrop, indipendentemente dal fatto che abbiano perso nel Gulag o stiano aspettando uno scontro.

tutti coloro che sono stati eliminati respawnano tramite airdrop, indipendentemente dal fatto che abbiano perso nel Gulag o stiano aspettando uno scontro. Vendita antincendio: l acquisto di stazioni ottiene improvvisamente forti sconti su molti oggetti e il riacquisto dei compagni di squadra caduti diventa gratuito per la durata di 60 secondi.

acquisto di stazioni ottiene improvvisamente forti sconti su molti oggetti e il riacquisto dei compagni di squadra caduti diventa gratuito per la durata di 60 secondi. Chopper di rifornimento: elicotteri corazzati pattuglieranno la mappa. Distruggerli rilascerà bottino raro, tra cui tre UAV, due scatole di armature e scatole di munizioni, una maschera antigas, un lanciagranate e un po di soldi, come minimo.

elicotteri corazzati pattuglieranno la mappa. Distruggerli rilascerà bottino raro, tra cui tre UAV, due scatole di armature e scatole di munizioni, una maschera antigas, un lanciagranate e un po di soldi, come minimo. Rifornimento: tutte le casse dei rifornimenti torneranno ad essere non aperte, permettendoti di saccheggiare di nuovo.

tutte le casse dei rifornimenti torneranno ad essere non aperte, permettendoti di saccheggiare di nuovo. Rinascita: per un breve periodo i giocatori si rigenerano dopo un conto alla rovescia finché un compagno di squadra è vivo.

per un breve periodo i giocatori si rigenerano dopo un conto alla rovescia finché un compagno di squadra è vivo. Cash Drop: gli airdrop di denaro atterreranno sulla mappa.

airdrop di denaro atterreranno sulla mappa. Cassa di armi pesanti: le casse di armi con armi rare appariranno sulla mappa.

casse di armi con armi rare appariranno sulla mappa. Juggernaut: un paio di semi juggernaut cadranno nella mappa per essere rivendicati dai giocatori

Questi eventi possono cambiare il gioco, quindi se si verificano in una partita, assicurati di adattare le tue tattiche di conseguenza e guarda il cielo! Tuttavia, non tutti si verificano in tutte le modalità, con Vanguard Royale che vede eventi più frequenti da un pool limitato di opzioni.

Potrebbe sembrare un po banale, ma lo intendiamo davvero. Che tu non abbia mai vinto una partita o non labbia fatto per settimane, continua a giocare in modo sensato e a prendere decisioni tattiche e le vittorie arriveranno ad un certo punto. Non accadranno sempre come pensi, nemmeno noi: ricordiamo sempre una partita a Verdansk, dopo una serie di sconfitte. Siamo morti presto, abbiamo attraversato il Gulag senza alcun avversario dopo unansiosa attesa di due minuti, siamo caduti vicino allultimo cerchio senza pistola e ci siamo nascosti per cinque minuti prima di intrufolarci, raccogliendo un singolo SMG e sparando tre colpi per finire lultimo giocatore in piedi, che non ci ha mai nemmeno visto.

Unuccisione, molta tensione e unenorme fetta di fortuna, e siamo tornati a Win Town. Warzone è un gioco di abilità intrecciato con molta fortuna e consapevolezza della situazione, quindi non scoraggiarti se sei in una brutta corsa, in pratica.