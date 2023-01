Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La HBO sta per lanciare una nuova serie televisiva basata sul popolare gioco The Last of Us e, naturalmente, la società di sviluppo di videogiochi Naughty Dog non si è lasciata sfuggire l'occasione di anticipare una terza parte.

Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog e creatore di The Last of Us, che ha co-sviluppato nella prossima serie HBO, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che "c'è ancora una storia da raccontare". Non ha voluto rivelare ufficialmente se un terzo capitolo di The Last of Us sia in arrivo, ma di certo si tratta di un'allusione e di una delle due volte in cui Naughty Dog ha suggerito che potrebbe esserci un seguito a The Last of Us Part 2 del 2020. Nel 2021, Druckmann ha dichiarato di aver scritto una bozza per una storia che "non stiamo realizzando", ma che sperava comunque che "vedesse la luce". L'ha descritta come un'esplorazione di ciò che accade dopo la seconda parte.

In un post sul blog condiviso il 4 gennaio, Naughty Dog ha anche rivelato nuovi concept art per l'imminente multiplayer di The Last of Us e ha promesso che maggiori dettagli arriveranno quest'anno, che segna il 10° anniversario del gioco originale. L'intero franchise ha venduto più di 37 milioni di copie a livello globale a partire dal dicembre 2022.



Il nuovo show della HBO, intitolato The Last of Us, andrà in onda il 15 gennaio e avrà come protagonisti Pedro Pascal nel ruolo di Joel e Bella Ramsey in quello di Ellie.

Potete vedere il trailer dello show qui sotto.

Scritto da Maggie Tillman.