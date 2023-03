Nell'ultimo decennio circa, lo sviluppatore giapponese FromSoftware ha completamente ristrutturato ciò che ci aspettiamo dai giochi di ruolo incentrati sul combattimento grazie ai suoi Dark Souls.

La sua serie più longeva, però, è in realtà Armored Core, un gioco di combattimento tra mech che ha realizzato per anni, anche se non è apparso alcun titolo dopo la PS3 e l'Xbox 360. Ora è tornato: scoprite tutto quello che c'è da sapere su Armored Core VI, qui sotto.

Armored Core 6: trailer

FromSoftware ha presentato Armored Core 6 ai The Game Awards del 2022, con un trailer di classe che potete vedere qui sotto.

È piuttosto d'atmosfera e non contiene alcun gameplay, ma certamente crea l'atmosfera e stabilisce di cosa tratta il gioco per coloro che non lo sanno: grandi robot.

Armored Core 6: data di uscita

Il trailer di debutto di Fires of Rubicon si conclude con un'informazione tangibile e davvero importante: il gioco uscirà nel 2023.

Non c'è nulla di più preciso di questo, e presumiamo che si tratti di una data di fine anno, ma è comunque molto incoraggiante.

Dato che ci aspettiamo che un importante DLC sull'Elden Ring arrivi probabilmente a metà del 2023, sarebbe logico che Armored Core fosse in programma per chiudere l'anno per FromSoftware.

Armored Core 6: Piattaforme

Fires of Rubicon è in fase di sviluppo da molto tempo, secondo le indiscrezioni del settore, e questo è in realtà leggermente confermato dalle piattaforme annunciate.

Il gioco non uscirà solo per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma anche su PS4 e Xbox One, come Elden Ring prima di lui. Se questo comporterà un compromesso nella portata è impossibile da valutare in questa fase.

Naturalmente ci sarà anche una versione per PC(ora è possibile richiedere il gioco su Steam), ma non ci sarà nulla su Switch.

Armored Core 6: storia

A seconda della persona con cui si parla, la narrazione potrebbe non essere sempre stata al centro della serie Armored Core, che è stata a lungo basata sulle missioni.

Questo non cambierà con Fires of Rubicon, anche se la storia potrebbe assumere un'importanza maggiore. Dal comunicato stampa iniziale, sappiamo che il gioco sarà incentrato sul pianeta Rubicon 3, dove una nuova sostanza preziosa ha scatenato una guerra per procura tra corporazioni e raccoglitori.

A quanto pare ci infiltreremo nel pianeta come mercenari e ci troveremo bloccati nel bel mezzo del conflitto, cercando di farci strada.

Se avremo il controllo sugli esiti della storia o se ci saranno decisioni chiave che potremo prendere, è tutto da vedere in questa fase.

Sappiamo che si tratta di una sorta di reset della storia: non ci saranno collegamenti con i precedenti giochi di Armored Core di cui preoccuparsi.

Armored Core 6: gameplay

Armored Core esiste da così tanto tempo che il suo gameplay si è evoluto in modo significativo attraverso le generazioni di console e oltre una dozzina di giochi.

Questo potrebbe essere chiamato Armored Core 6, ma si tratta di una semplificazione piuttosto grande della timeline di rilascio dei giochi. Tuttavia, dopo la grande intervista rilasciata da IGN a FromSoftware, sappiamo alcune cose chiare.

Si tratterà di un gioco di combattimento tra mech in cui sarà possibile personalizzare ogni componente del proprio robot secondo le proprie specifiche.

Potreste desiderare una maggiore velocità di movimento, quindi scegliere un certo tipo di gambe, ma sacrificare la capacità di volare e di aumentare la potenza.

Potreste optare per una potenza di fuoco estrema con i cannoni a spalla, ma accettare il fatto che vi rallenterà - ci sono un sacco di decisioni di questo tipo da prendere, un po' come la personalizzazione di un'arma in Modern Warfare 2.

Il combattimento può essere molto veloce, ma a quanto pare non diventerà simile a Soulsborne, poiché FromSoftware sa che non è il punto di partenza della serie.

Tuttavia, sembra che ci sarà una meccanica di postura che può aprire i nemici a colpi critici, che è un'evoluzione per Armored Core.

Nonostante il grande successo della struttura open-world di Elden Ring, il gioco si atterrà a una struttura a missioni.

A quanto pare, il gioco sarà fortemente incentrato sul singleplayer, anche se ci sarà sicuramente una modalità versus per il multiplayer di cui si saprà di più in seguito.

Il team afferma inoltre che le battaglie con i boss saranno una parte importante del gioco, mettendo alla prova l'abilità e la determinazione del giocatore.