Tutto quello che sappiamo su Hades 2: trailer, storia e altro ancora

(Pocket-lint) - Hades è stato un risultato sorprendente: un gioco roguelike che ha dimostrato con totale maestria come raccontare una storia avvincente nonostante la ripetizione degli schemi di gioco.

Supergiant Games, il suo sviluppatore, non ha mai rivisitato il mondo di un gioco prima d'ora, ma fortunatamente ha invertito questa tendenza annunciando un sequel: Hades II. Ecco tutti i dettagli chiave da sapere.

Trailer di Hades II

Non avevamo alcun sentore dell'arrivo di un nuovo gioco di Hades, che è stato tenuto nascosto in modo impressionante dai suoi sviluppatori. Per questo è stata una sorpresa davvero piacevole ai The Game Awards del dicembre 2022.

Il gioco è stato presentato con un trailer che potete vedere qui sotto.

Si tratta di una splendida scena animata che passa ad alcuni primi filmati di gioco prima di concludersi, rendendolo una visione piacevolmente informativa.

Data di uscita di Hades II

Per ora non abbiamo indicazioni sulla data di uscita di Hades II, anche se persino "uscita" è un po' una semplificazione, come spiegheremo di seguito.

Per quanto riguarda l'uscita completa del gioco, sembra che non ci si possa aspettare che avvenga nel 2023, mentre il 2024 sembra più probabile a questo punto.

Secondo Supergiant Games, però, avremo ulteriori notizie in merito nel corso del 2023.

Accesso anticipato a Hades II

Il primo Hades è stato un grande esempio di come realizzare un gioco ad accesso anticipato nel modo giusto. È stato disponibile molto presto per i finanziatori interessati, ha ricevuto un supporto e aggiornamenti costanti e alla fine è stato rilasciato come gioco 1.0 altamente perfezionato.

Supergiant ha intenzione di ripetere questo piano questa volta, secondo un utile articolo FAQ caricato sul suo sito web.

Ciò significa che sarà possibile giocare a una versione incompiuta (anche se probabilmente ancora molto avvincente) di Hades II da molto prima della versione finita.

A quanto pare riceveremo ulteriori informazioni su quando questa campagna di accesso anticipato sarà attiva, ma se dovessimo tirare a indovinare penseremmo che la fine del 2023 sia la data più probabile, viste le parole che circolano finora sul gioco.

Piattaforme di Hades II

Supergiant è un po' riservata riguardo alle piattaforme su cui uscirà Hades II, il che potrebbe essere spiegato in diversi modi.

In primo luogo, sicuramente arriverà prima su PC, in quanto è l'unico posto dove i giochi in accesso anticipato risiedono davvero.

Secondo Supergiant, arriverà anche su "piattaforme console", ma quali saranno annunciate più avanti.

Questo potrebbe essere dovuto al fatto che si sta discutendo di accordi di esclusività con Sony o Microsoft(Game Pass, qualcuno lo sa?) o al fatto che l'hardware di Nintendo potrebbe essere aggiornato prima dell'uscita del gioco.

In ogni caso, dovremo aspettare prima di poter confermare con certezza dove Hades II sarà giocabile.

Storia di Hades II

Supergiant afferma che Hades II è un sequel diretto di Hades, ma che non richiede una conoscenza completa del primo gioco per essere apprezzato.

Questa volta vestiremo i panni di Melinoë, una delle sorelle di Zagreus e principessa degli Inferi, che cerca di salvare il padre Zeus imprigionato e di sconfiggere Crono, il Titano del Tempo.

Nel corso del gioco incontreremo sicuramente un altro assortimento di divinità e figure mitiche, imparando a conoscerle e a scoprire le loro storie con il passare del tempo.

Non vediamo l'ora di approfondire questo aspetto, visto quanto è stato brillantemente gestito nel primo Hades.

Il gameplay di Hades II

Dagli scorci del reveal trailer e dalle descrizioni di Supergiant, sembra che Hades II perfezionerà la formula piuttosto che scriverne una nuova.

Quindi, aspettatevi alcune garanzie: un punto di vista isometrico e una struttura roguelike, innanzitutto. Ci sarà un'area hub dove si potrà parlare con gli altri tra una corsa e l'altra e acquistare potenziamenti e cosmetici.

Le corse vi porteranno ad attraversare aree e nemici casuali, raccogliendo ogni volta potenziamenti altrettanto casuali per creare nuove costruzioni, attraverso un mondo che, secondo Supergiant, sarà più grande e più profondo del precedente.

Se questo significhi un maggior numero di armi tra cui scegliere, una gamma più ampia di variabili in termini di potenziamenti e vantaggi, o tutto questo, lo dirà il tempo.

I brevi filmati che abbiamo visto suggeriscono che i combattimenti fluidi, reattivi e chiari del primo gioco saranno di nuovo in vigore, quindi si può essere certi che saranno gestiti molto bene.

